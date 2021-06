CNTE declara un receso en las manifestaciones

El magisterio declaró este viernes un receso de la jornada de manifestaciones que no tiene que ver con las elecciones del 6 de junio, declaramos no a la votación, no a la instalación de casillas en las escuelas donde labora la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), todos nos vamos a una etapa de consulta para regresar a una nueva jornada de manifestaciones, nuestro reconocimiento a la población que ha dado respaldo al movimiento, dijo Pedro Gómez Bahamaca.

El dirigente de la sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, enfatizó que la lucha será mejorar las condiciones de los trabajadores, estaremos defendiendo los derechos de todos, el recorrido en el país es aglutinar la suma de organizaciones, volveremos con mayor fuerza, intensidad y coraje, cuidando la salud, la familia y crisis económica mantuvimos al plantón sin exponer a nadie al contagio del SARS COV2 (COVID 19).

Local CNTE toma caseta de autopista y conceden paso sin pagar cuota

No se ha contabilizado el número de casilla que pretenden instalar el Instituto Nacional Electoral y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en escuelas públicas, pero hemos convenido no autorizar su instalación en las que tiene presencia la CNTE, a la vez, el consenso demos asamblea de la noche del jueves es que el magisterio federal no votará en la jornada electoral, unos 60 mil aproximadamente.

La exigencia, reiteró en conferencia de prensa, no dejaremos de luchar hasta ver libres a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, que siguen sujetos a procesos te do a firmar cada 15 días, defenderemos el normalismo de Chiapas y del país, vamos por el fortalecimiento de la educación normales, estará siempre en las luchas populares.

Demandan la reinstalación de los 33 dirigentes de la sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cesados, la activación inmediata de la Caja de Ahorro y el Fondo de Ahorro y Beneficio Social (FABES) de la sección VII del SNTE, el respeto a la bilateralidad entre el gobierno del estado y la sección VII y alto a la represión laboral, no renunciamos al movimiento, vamos a demostrar de qué está hecho el magisterio, nosotros no vamos a votar, seguiremos enfrentando lo que venga, exigimos la negociación directa con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Te puede interesar: Desplazados demandan desarticular grupos armados en Chenalhó

Gómez Bahamaca dijo que vamos a sesionar padres de familia y maestros el regreso a clases, requerimos las garantías de seguridad en salud para todos, alumnos y docentes, pero son las instituciones públicas federales y estatales son las que deberán generar las condiciones, si el acuerdo es regreso a las aulas vamos, si el acuerdo es no, acatamos las resoluciones de las asambleas de consulta.

Un estudiante de la Escuela Normal Rural Mactumactzá dijo que seguirá la lucha del normalismo hasta lograr la liberación de los procesos penales, así como examen presencial, no virtual, el fortalecimiento de la institución, seguridad y protección para los y las estudiantes, no vamos a dar marcha atrás hasta lograr nuestros objetivos y derechos.

Un padre de familia dijo que se mantienen unidos hasta lograr respuestas justas a las demandas, en particular la libertad incondicional de los 95 detenidos el 18 de mayo, 93 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y dos indígenas desplazados del Ejido Puebla municipio de Chenalhó.