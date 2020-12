Colonias piden cuotas presenciales en el pago de agua

San Cristóbal de Las Casas.- Representantes de Barrios, colonias y fraccionamientos de San Cristóbal, pidieron en un escrito al director del Sistema de Agua Potable y alcantarillado Municipal (Sapam) “la autorización de la cuota preferencial de agua potable para el año 2021 por la cantidad de $900, tal y como se autorizó en este año 2020”.

En un escrito firmado por los representantes, aseguran que el pago es justo, necesario y que hoy más que nunca debe ser aceptada, pues será de gran ayuda a las familias que fueron afectadas por la pandemia del Covid-19, “y por los desastre naturales que se hicieron presentes en San Cristóbal”

“Hacemos de conocimiento que a comparación a la tarifa popular que pagan algunas organizaciones, nuestra propuesta es mucho mayor y que ¿de no aceptarla?, nos iniciaremos a solicitar la cuota popular de manera general y hasta no ser autorizadas, no estaremos en disposición de pagarles el servicio de agua potable”, sentencian.

En escrito le es signado copia al regidor Emilio Villatoro Alcazár, lo que deja en claro el año anterior hubieron cuotas preferenciales, lo que se ha dicho fractura el ingreso de recursos al SAPAM.

Entre los comités firmantes están del fraccionamiento FSTSE 2000, Barrio de María Auxiliadora, Colonia Altejar, Anexo 31 de Marzo, Tzobol Jucho´biln Ixum A. C., Fraccionamiento Campo Benigno, Retiro San Martín, Fraccionamiento La Era, Color Sector Salud, entre otras.