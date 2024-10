Colonos sufrirán de agua varios días, en San Cristóbal

Más de 200 usuarios del vital líquido que suministra el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), en San Cristóbal de las Casas, sufrirán varios días de agua potable debido a que la bomba fue retirado para su revisión y hay inconformidad por los habitantes, porque desde hace mucho tiempo han venido solicitando su reparación, pero el trienio anterior no solucionó las demandas, por lo que una cuadrilla de Sapam removieron la bomba pero los usuarios sufrirán de agua, porque serán varios días que tendrán agua en los domicilios.

Los habitantes de la colonia Las Peras, en entrevista telefónica señalan que le han informado que la bomba que fue instalada en Las Peras fue retirada, porque presentó nuevamente sobrecalentamiento, lo que ameritó su desmontaje para su corrección, se prevé que pueda ser reinstalado hasta el próximo viernes 1 de noviembre por la tarde, y así poder reanudar el servicio paulatinamente, “se acerca el día de muertos y no tenemos agua para lavar nuestras comidas, nuestras frutas para llevar al panteón, y esto no es la primera vez que ocurre, desde el trienio anterior ocurrió lo mismo la falla de la bomba”.

Municipios Descubre el Zoológico San José: Hogar de las especies más vulnerables de Chiapas

Por lo que piden a Sapam agilizar la reparación de la bomba y estar listo para este viernes, y no estar desmontando constantemente como se ha hecho de costumbre, esperan que este viernes les llega el vital líquido, porque durante estos días no tendrán agua en cada uno de los domicilios, por lo que piden enviar agua con pipas para que puedan lavarse las manos y esperan que ese día reinstalen la bomba, por qué están pagando los recibos de manera puntual y que no es posible que constantemente sea desmontado la bomba para su reparación.

Mientras personal de Sapam, señala que la cuadrilla de trabajadores continúa con el operativo emergente reparando la bomba de agua para que los vecinos de Las Peras les llegue el agua de manera oportuna, “la bomba que fue desmontada es para su reparación porque ha presentado sobrecalentamiento durante varios meses, lo que ameritó su desmontaje para su reparación, esperando que para el viernes ya esté al 100% llegando el vital líquido en cada uno de los domicilios.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️