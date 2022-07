Comer hongos, una tradición en San Cristóbal que te pone riesgo

Con la temporada de lluvias aumenta la producción de hongos y con ello el consumo de estos organismos arraigados de forma cultural, religiosa, alimentaria y hasta medicinal en quienes habitan la Zona Altos y Centro de Chiapas, ya que al poseer gran valor proteico están inmersos en la dieta de su gente, que por vivir en zonas altamente marginadas y en pobreza, se han acostumbrado a consumirlos habitualmente, situación que años anteriores ha causado intoxicaciones e incluso muerte entre quienes los comen o tocan por la alta toxicidad de algunos de éstos.

Para este 6 de junio se anuncia la Feria de Hongos en San Cristóbal de las Casas, donde se darán a conocer qué tipos de hongos se pueden consumir y cuáles pueden son tóxicos, siendo importante destacar que muchas de las recolecciones de esto se realizan tradicionalmente en familias como parte de una tradición ancestral y enseñar a los niños cuáles son los tóxicos y cuáles no, constituyendo una actividad de alto riesgo para ellos y los adultos mayores que también participan en ello.

Es con la temporada de lluvias que en la región Altos de Chiapas, en los cerros, debajo de árboles o pegado a las rocas, crecen varios tipos de hongos, algunos de estos venenosos o no comestibles, por lo que las autoridades de Salud han decidido efectuar esta exposición para que la ciudadanía logre distinguirlos.

Valeria Román, directora de Salud Municipal en San Cristóbal de las Casas, en entrevista para El Heraldo de Chiapas comentó, que en esta temporada de lluvias se debe tener mucho cuidado al consumir los hongos que brotan silvestremente, señalando que entre los tóxicos se encuentran los más brillosos o más rojizos y algunos que vienen con manchas, por lo que recomendó tomar en cuenta está medida y evitar que aunque se trate de una enseñanza para las nuevas generaciones los recolecten sin supervisión alguna por la letal toxicidad de algunos de ellos.

“Estos hongos normalmente se dan en temporada de lluvia y en tierras frías de la región Altos, siendo las municipios que más los consumen San Juan Chamula, Huixtán y entre otros de esa zona; mientras que en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, ya no hay tanto peligro porque muchos los compran en las tiendas grandes o supermercados, pero si se compran en los mercados con los originarios de las comunidades que los recolectan y llegan a vender en los mercados, siempre hay que tener la certeza de que no son tóxicos", indicó.





Entre los tóxicos se encuentran los más brillosos, más rojizos y algunos vienen con manchas / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Ante lo expuesto el Centro de Convenciones El Carmen, en San Cristóbal de las Casas, será la sede este 6 de julio para la Feria de Hongos, donde se presentarán varios tipos, tanto tóxicos y como no tóxicos, y a través de médicos, biólogos y expertos disertarán sobre la temática.

Entre las variedades venenosas se encuentran la Amanita verna, Amanita Virosa, Amanita bisporigena y Amanita Arocheae todas estas muy comunes pero letales, por lo que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris) de la Secretaría de Salud este año ha trabajado con 36 localidades de San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez, además de realizar recorridos preventivos en mercados, efectuar perifoneas preventivos en las cabeceras municipales.

Entre las localidades visitadas por la Dipris que ha capacitado a los recolectores se encuentran Corazón de María, Agua de Pajarito, El Aguaje, El Escalón, San Antonio del Monte, Nichen, Saclamanton, Cruzchot, Cruzton, El Romerillo, Tzopilja, Bumilja, Chenchauc, El Mash, Vista Hermosa, Las Manzanas, El Corralito, Matzam, La Libertad, El Retiro, La Independencia, El Triunfo, La Patria, Zapata, La Trinitaria, Santa Rita, El Progreso, Hidalgo, Santa Martha, Judnajab La Laguna, 1 de Mayo, Santa Rosalía, San Antonio Ogotzil, Abelardo Rodríguez y Las Margaritas.









Mujeres recolectoras de la zona Altos traen consigo los hongos silvestres que colectan y los venden en San Cristóbal de las Casas / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Supervisan locales en mercado por casos de intoxicación





De acuerdo al titular de Salud en Chiapas doctor José Cruz Castellenos, es San Cristóbal de las Casas y Comitán realizaron acciones de fomento sanitario y visitas a recolectores, además se vigilan mercados desde el inicio de las lluvias hasta su recolección

Mencionó que a través de la vigilancia epidemiológica y un grupo de expertos, se supervisan posibles casos de intoxicación ocasionados por el consumo de hongos silvestres y en caso de detectar alguno se da seguimiento y se documentan los estudios de casos y expedientes clínicos.





Se supervisan posibles casos de intoxicación ocasionados por el consumo de hongos silvestres / Foto: Dipris





De acuerdo a la información vertida por el titular de Salud en Chiapas, no todos los hongos silvestres que crecen alrededor de las casas son comestibles y si no se conocen adecuadamente, se debe evitar su recolección; además no es recomendable recoger o comprar los hongos que parecen hierbas, pero que son de color blanco, pues pueden ser mortales; asimismo no se debe recolectar los hongos llamados San Andrés o Vixil chechev, que crecen en racimo en la base de los troncos de árboles, ya que hay una especie muy parecida que es mortal.

Asimismo, antes de cocinar cualquier tipo de hongos deben ser revisados por un experto y si son silvestres preferentemente guardar uno de cada uno y conservarlo en un lugar fresco al menos cinco días.

Síntomas de intoxicación: Dolor de estómago, ganas de vomitar, sudoración o nerviosismo, se debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana con una muestra de la seta ingerida e informar al personal médico cuánto tiempo pasó desde el consumo hasta la aparición de los primeros síntomas.





Lo recomendado es que si las personas desconocen la procedencia de los hongos silvestres, no los consuman / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Lugares de Chiapas donde hay casos de intoxicación por hongos





En 2005 hubo 46 intoxicados en San Juan Chamula y Oxchuc por el consumo de hongos de los cuales 11 fallecieron, por lo que eso es una muestra de lo riesgoso que puede ser el consumo de este tipo de alimentos sin la debida precaución, caso que fue documentado en su momento por la Jurisdicción Sanitaria II de SCLC

De 2006 y hasta el 2013, las cifras sanitarias muestran que en Chiapas se registraron entre tres y 5 intoxicaciones de personas que consumieron dichos organismos.

En lo que va de 2022 según la encargada del Programa Consumo de Hongos de Dipris, Miriam Zúñiga Ramírez, no se han reportado complicaciones sanitarias sobre este alimento y aclaró que las intoxicaciones y decesos registrados son directamente por consumo de hongos silvestres, no de los enlatados, o los que son cultivados ex profeso y se comercializan en los mercados públicos.