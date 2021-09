Comerciantes haitianos podrían ser reubicados, buscan crear tianguis migrante

Haitianos que permanecen varados en Tapachula desde hace meses se han apoderado de la 10a norte a través de la vendimia ambulante, propiciando graves afectaciones al comercio establecido y generando un foco de riesgo ante la pandemia del Covid-19.

Por ello, autoridades de la Secretaría de Servicios Públicos en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos trabajan en un proyecto para reubicar a los vendedores informales (migrantes) a un lugar adecuado en donde puedan continuar con su actividad comercial.





El titular de la Secretaría de Servicios Públicos, Arturo Rojas Cárdenas, afirmó que se estima que entre 300 y 400 migrantes haitianos se dedican a la vendimia ambulante, la mayoría están instalados sobre la 10a norte desde la 1a a la 5 poniente, lo cual ha causado molestias entre la población local.

Reconoció que la mayoría se dedica a la venta de comida, bebidas, venta de zapatos, peinados, corte de cabello, de productos de higiene personal, manicure y pedicure, cuya actividad dificulta el paso de las personas en calles aledañas al mercado Sebastián Escobar.





Autoridades de la Secretaría de Servicios Públicos en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos trabajan en un proyecto. / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Dijo que ante esta situación buscan reubicar a todos los migrantes que se ocupan como vendedores informales en el primer cuadro de la ciudad y con ello formar el primer tianguis migrantes, el cual estaría ubicado en el estacionamiento del mercado de los Laureles.

Señaló que la intención es brindarles un espacio seguro, con todos los servicios básicos para que realicen sus actividad y sin cobrarles ninguna cuota, ya que la mayoría vende sus productos para sobrevivir mientras se resuelve su situación migratoria, ya que su intención no es quedarse en Tapachula.

"Buscamos reubicar a los migrantes haitianos hacia el mercado de los Laureles, el día de hoy recorridos los lugares donde ellos están instalados para darles a conocer el proyecto, y a la mayoría le pareció bien la idea, ya que la actividad comercial que realizan es solo personas de la misma nacionalidad", abundó.





Pristonn, migrante haitiano, quien se dedica a la venta zapatos, indicó que se dedica a esta actividad para poder sobrevivir. / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Por su parte, Pristonn, migrante haitiano, quien se dedica a la venta zapatos, indicó que se dedica a esta actividad para poder sobrevivir, ya que tiene muchos meses de estar esperando sus papeles para continuar su camino.

Puntualizó que la idea es buena, pero lo que ellos quieren es que les den sus papeles para irse, ya que su intención no es quedarse en Tapachula, sino ir a los Estados Unidos, porque en esta ciudad no existen oportunidades.

"Estamos dispuestos, pero lo más importante es tener papeles para irme, porque acá pasando dos o tres días y no vendo nada, estoy perdiendo mucho tiempo, solo quiero juntar plata para irme, no me gusta las cosas ilegales como yo estoy haciendo", acotó.