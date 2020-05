Comerciantes marchan y exigen abrir la zona centro en Tapachula

El Ayuntamiento fue muy selectivo para la entrega de los apoyos financieros, ya que la mayoría de los comerciantes del centro no fueron tomados en cuenta

Alberto Pacheco; Comerciante del Centro





Decenas de comerciantes marcharon por las calles de Tapachula y rompieron los cordones de seguridad para exigir a las autoridades municipales la apertura del primer cuadro, ya que aseguran que las medidas restrictivas implementadas por la pandemia el Covid-19 han sido desiguales. En representación de los manifestantes, Alberto Pacheco afirmó, que a pesar del riesgo de contagio decidieron protestar, ya que se han quedado sin recursos para sostener a sus familias y el pago de los servicios básicos de sus locales.

Dijo que a pesar de que sus negocios están cerrados siguen pagando rentas algunas superan los 10 mil pesos mensuales, además, de servicios como luz y de agua, ya que el Ayuntamiento de Tapachula no les condonó ningún pago, tal como sucedió en otros municipios en donde la autoridad brindó este beneficio al comercio.

Señaló que el Ayuntamiento fue muy selectivo para la entrega de los apoyos financieros, ya que la mayoría de los comerciantes del centro no fueron tomados en cuenta, cuando han sido severamente afectados en su economía debido al cierre del primer cuadro de la ciudad.

"Nuestra economía ha sido devastada, no tenemos ingresos y nuestros los gastos de operatividad no se detienen, por ello, pedimos a la autoridad que nos deje trabajar, ya que las medidas preventivas que han sido implementadas no han tenido buenos resultados, porque en las calles aledañas se siguen aglomerando", indicó.

Enfatizó que consideran injusto las acciones emprendidas contra pequeños empresarios a quienes se les obligó a cerrar, mientras que a las tiendas departamentales y de autoservicio como Elektra y Coppel establecidas en el primer cuadro de la ciudad siguen operando sin ninguna restricción, a pesar de que aglomeran gran cantidad de personas en las calles.

"Las autoridades dicen que estos son los días críticos de la pandemia, pero nosotros nos comprometemos a reforzar las medidas al interior de nuestros comercios, ya que ya no soportamos esta situación económica que estamos atravesando, de lo contrario, no moriremos del Covid-19 sino de hambre", sostuvo.

Finalmente mencionó que están conscientes de que estos días son los más críticos de la pandemia, sin embargo, no tienen otra opción, ya que sus familias se han quedado sin sustento, además, cientos de trabajadores también se han quedado sin ingresos, por ello, exigen los dejen continuar con su actividad comercial.