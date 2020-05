Comerciantes pueden abrir pero garantizando la seguridad de sus usuarios: Secretario de salud en Chiapas

El funcionario aseguró que no se está bloqueando a nadie, solamente se exige que den seguridad a la población

En conferencia de prensa este miércoles, el secretario de salud en el estado de Chiapas, José Manuel Cruz, dio a conocer que en el primer día de realizar la restricción de ingreso al centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se ha logrado dar seguridad a la población pues, para tomar las medidas de ingreso al centro, se han tomado diversas consideraciones dialogadas desde el pasado sábado.

Lo que se está haciendo en el centro de la ciudad ha sido impresionantemente organizado, dijo el funcionario, quien agregó: "al corte de hoy a las 11 de la mañana, había cinco mil cuatrocientas personas ingresando al centro, pero ahora que hay filtros organizados y pasas una mesa, te tienes que registrar, pasas un cuestionario, te aplican gel, vas a un negocio y ahí también vas a encontrar el filtro y aparte tenemos ahí la toma de muestra."

#TuxtlaGutiérrez Se instalan filtros sanitarios para que la gente pueda transitar en la zona de comercio de manera segura y con las medidas de prevención que indica la Secretaría de Salud. Vía: Elam Náfate | @ElHeraldodeChis pic.twitter.com/vVy3N8MTU5 — El Heraldode Chiapas (@ElHeraldodeChis) May 27, 2020

Debido a lo anterior, el funcionario consideró que se está dando seguridad en la medida de lo posible tanto a comerciantes como a la población que acuda a realizar sus compras, agregando que esta medida va a durar al menos 15 días aproximadamente.

Cruz Castellanos, se dijo admirado por "la capacidad que tenemos los chiapanecos de ponernos de acuerdo" mientras que aseguró que los comerciantes no tienen motivo para inconformarse pues asegura que como autoridad no están bloqueando nada, "no estamos diciendo no abras tu negocio, ábrelo pero garantizame la seguridad de los chiapanecos porque primero está la salud de los chiapanecos"

Agregó que actualmente con las medidas de restricción "estamos en una situación de armonía donde la gente esta llegando como cualquier centro comercial y va a salir y va a entrar y va a haber un horario y todo pero la gente está segura"

El funcionario de salud reiteró el llamado a privilegiar el dialogo pues "tenemos que tener una armonía total, sin enfrentamientos porque aquí no se trata de eso"

/BJ