Comerciantes y usuarios de mercado públicos renuentes al uso del cubrebocas

A pesar de que las autoridades pusieron en marcha la campaña de sensibilización de sumarse al reto del uso del cubrebocas del 30 octubre al 13 de noviembre, comerciantes y usuarios que acuden diariamente a los mercados públicos de Tapachula se mantienen renuentes en aplicar las medidas preventivas, aún cuando estos lugares son de alto riesgo a contagios de Covid-19.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, en lo que va de la pandemia en Tapachula se han registrado mil 70 casos positivos de Covid-19 y a pesar de que los mercados públicos son de los lugares con el mayor riesgos de contagios, la población ha desatendido los protocolos sanitarios.

En un recorrido realizado por Diario del Sur, se pudo constatar que usuarios han relajado las medidas al no usar cubrebocas cuando acuden a realizar sus compras, incluso, adultos mayores y niños acuden a estos lugares sin portar estos insumos de protección, asimismo, los propios locatarios no los usan.





Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Doña María es una de las personas que acude a los mercados a realizar de manera periódica sus compras, sin embargo, no porta cubrebocas, y es que en su caso le incómoda y le sofoca, por ello, sale a realizar sus actividades

"Habido mucha gente que ha tomado las medidas y se han cuidado de manera extrema y han muerto o contagiado, además de algo vamos a morir, yo en mi caso sé que Dios me va proteger por eso salgo confiada a realizar mis actividades", sostuvo.

Por su parte, Hipólito Cruz, indicó que él no usa cubrebocas porque ya le dio Coronavirus y considera a que ahora ya no existe ningún peligro de contagiarse de esta enfermedad, además asegura que confía que Dios lo cuida y nada le pasará.

Doña Roselia Reyes, es una persona de la tercera edad, dijo que ella usa el cubrebocas solo por momentos o cuando entre a lugares en donde es obligatorio, porque se ahoga y no puede respirar, ya que por su edad es más complicado portar este insumo por mucho tiempo.





Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Para el secretario de asociación de comerciantes del mercado 5 de Mayo, Azael Velázquez Agustín, los protocolos que implementados por las autoridades han sido un fracaso, ya que asegura que estos insumos no sirven de nada, de lo contrario no habrían tantos muertos y contagiados por Covid-19.

Remarcó que los comerciantes han sido golpeados drásticamente en su economía durante la pandemia del Coronavirus, por lo que no están en condiciones de negar las ventas o restringir el acceso a los mercados a quienes no porten cubrebocas, de lo contrario no les mataría el Covid-19, sino el hambre.

Sin importar los riesgos, los locatarios tienen que continuar con sus actividades comerciales para llevar el sustento a sus hogares y lamentablemente no pueden obligar a quienes no portan cubrebocas, ya que al final las consecuencias tendrán que afrontar las personas que se resisten a usar estos insumos de protección.