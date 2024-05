Complicaciones de seguridad amenazan proceso electoral en Pantelhó

En el municipio indígena de Pantelhó en la región Altos de Chiapas el Instituto Nacional Electoral no ha entregado paquetes electorales a los ciudadanos que serían funcionarios de las mesas directivas de casillas debido a las condiciones de inseguridad, no hemos podido ingresar y muy probablemente no sea posible realizar elecciones, informó la presidenta del Consejo Local del INE, Claudia Rodriguez Sánchez.

En todo el municipio se planeó instalar 48 casillas en 16 secciones electorales, hasta el momento sería este el único municipio que totalmente hay complicaciones para instalar casillas para las elecciones locales y federales, indicó la presidenta del consejo local del INE en Chiapas.

Adicional a ello, aclaró que en el municipio de Tila también se presenta complicación para instalar casillas en algunas secciones electorales, en Amatenango de la Frontera, Honduras de la Sierra, Chicomuselo, Bella Vista y Berriozábal donde los ciudadanos tienen miedo a participar, hasta este momento son 66 casillas en este momento con complicaciones para su instalación, entre básicas, contiguas y extraordinarias.

Integrantes del IEPC comentan que las fuerzas de seguridad estarán para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos que ejerzan su voto / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

En total en Chiapas se proyectó instalar 6 mil 977 casillas, se harán ajustes y la aspiración es que más del 60 por ciento de los electores de más de cuatro millones de personas acuda a votar, la invitación es que se emita un voto informado y que los actores políticos respeten la voluntad ciudadana, comentó.

Seguimos operando con todas las corporaciones policiacas, tanto federales como locales, esto es Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y policías municipales en algunos casos; la Guardia Nacional está resguardando doce de nuestras trece juntas distritales, no así en Bochil por usos y costumbres.

Además, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana están presentes en las trece juntas distritales, h nos solicitado apoyo, acompañamiento en distintas actividades, ahora en la entrada de paquetes electorales, asé han incrementado el número de efectivos por parte de la Sedena y Guardia Nacional Nacional, se han incrementado el número de el mentos que están haciendo rondines en todo el estado y se incrementarán aún más en el 1 de junio, hay mil 500 elementos fef tales y se esperan otros mil 500 federales más, más todos los elementos de las policías estatales.

El IEPC se encuentra listo para las elecciones del 2 de junio / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Estamos listos para que la ciudadanía salga a votar el 2 de junio, estamos en la recta final de la entrega de los paquetes electorales a los funcionarios de las mesas directivas de casillas, finalizamos este viernes, por plazos legales podría ser hasta el sábado, el avance es del 76 por ciento. Tenemos varias secciones electorales donde no se han entregado los paquetes electorales, pero el plazo vence este viernes a las 24 horas, indicó Rodríguez Sánchez.

En los municipios donde han habido hechos de violencia les pedimos a todos los contendientes políticos que se conduzcan con conforme a la ley, que garanticen y que ll ven con tranquilidad esta jornada electoral el 2 de junio, y que respeten los resultados en las urnas.

Espero que el bloqueo del magisterio ko afecte el desarrollo de la jornada electoral, lo que nos ha impactado es la distribución de la gasolina, sin embargo, de manera gradual se ha ido incrementando la disposición en Tuxtla Gutiérrez, ya hay varias gasolineras que están suministrando el servicio, esperaríamos que permitieran una jornada electoral en tranquilidad y paz.

Esperamos que se comporten con miras de alturas y que tomen las elecciones como moneda de cambio para obtener las demandas sociales que están buscando. En Tuxtla Gutiérrez el magisterio no permitió la instalación de casillas en algunas escuelas, se han buscado domicilios alternos para evitar confrontaciones con los docentes, unas 20 casillas en total en la capital cambiaron domicilio.

El llamado es que la ciudadanía vote por el partido de su preferencia, por las coaliciones de su preferencia, si marcan toda la boleta será voto nulo, si marcan partidos no coaligados serán votos niños.