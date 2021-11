Comuneros bloquean carretera en Chiapas, exigen liberar a sus compañeros

San Cristóbal de Las Casas.- Habitantes de las comunidades Balhuitz, Tzajalá, Yashlumilja del municipio de Teopisca realizan un bloqueo carretero para exigir a las autoridades, la liberación de Hilario Gómez Gómez, quien es comisariado ejidal de las comunidades en mención, y que según se logró saber, fue detenido derivado de un problema agrario que data de años atrás de 900 hectáreas.

“Todas las personas que estamos aquí somos dueños de las 900 hectáreas pero salió un líder o cacique que se quiere adueñar, son como siete personas que lo encabezan, la inconformidad es como es posible, aquí nadie está en contra de la ley, aquí la ley es ley, pero queremos la libertad de nuestro compañero detenido”, dijo uno de los inconformes.





No bajamos con armas, palos, no estamos con violencia, íbamos a hacerlo de forma mas pacifica pero ya vimos que no nos atienden, dijeron. / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Y es que desde las 7 de la mañana de este miércoles, cerraron el tramo San Cristóbal-Teopisca, a la altura del Crucero de Rancho Nuevo, y pidieron a la Fiscalía Indígena que investigue el asunto de fondo, porque no es justo que la gran mayoría este en contra de personas.

Lee también: Bloqueos carreteros afectan y se han vuelto una costumbre: Empresarios

Aclaró que el ex presidente Abel Tovilla, hizo su parte en las mesas de diálogo y han tenido reuniones con las autoridades, siendo que en la última acta firma el difunto fiscal Gregorio, por lo que piden la liberación de su compañero interno en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, pero por la vía del diálogo.

Apuntó que el problema data del 2012 y son más de 450 a 500 familias que podrían salir afectadas si no se le da solución, pero recuerda que son dueños desde 1940.

“El bloqueo se levantará hasta que liberen nuestro compañero, dijeron que bajaron a la oficina de la fiscalía, ayer no bajamos con armas, palos, no estamos con violencia, íbamos a hacerlo de forma mas pacifica pero ya vimos que no nos atienden, entonces no queda de otra”, concluyó.