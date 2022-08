Comuneros de Teopisca amenazan con bloqueo, rechazan al nuevo consejero municipal

A más de un mes de haber sido nombrado el concejo municipal de Teopisca por el congreso del estado, crecen las inconformidades de miles de habitantes de éste municipio, han dejado en claro que no permitirán qué Luis Alberto Valdez Díaz quede como consejero municipal.

Han dicho que el municipio de Teopisca no es una herencia de la familia Valdez Díaz y que es un error qué el congreso del estado haya nombrado a Luis Valdez Díaz como presidente del concejo municipal, porque la primera vez que fue presidente municipal no hizo nada en el municipio, por lo que han señalado qué no aceptarán el nombramiento del congreso.





Más de 25 comuneros de #Betania ubicado en el municipio de #Teopisca, rechazan a Luis Alberto Valdez Díaz como nuevo consejero municipal



Al respecto, nuevamente se reúnen los representantes de las 52 comunidades de Betania municipio de Teopisca, dónde señalaron nuevamente que a más de un mes del nombramiento del consejo municipal fue un error que hizo el congreso del estado, por lo que exigen eche atrás este nombramiento.

Dan 24 horas para la salida del consejo municipal, de lo contrario se concentrarán miles de teopisquences en un lugar fijo para bloquear la carretera, señalan ellos que no se vale qué el congreso del estado no haya tomado en cuenta a los pobladores de Teopisca, exigen al gobierno del estado y al congreso local tomen en cuenta la opinión de los miles de pobladores de éste municipio.