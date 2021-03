Comunidades indígenas rechazan a posibles candidatas del PRI y PVEM

Este lunes a las 24 horas concluye el registro de candidatos para las elecciones del 6 de junio y las comunidades indígenas de Tenejapa, San Juan Cancuc, Chanal, Huixtán y Oxchuc, tsotsil y tseltal, manifiestan su rechazo a la posible postulación de María Gloria Sánchez Gómez, ex presidenta municipal de Oxchuc por el PRI y PVEM, y ex diputada federal por el PRI, como candidata a diputada local de mayoría relativa en el distrito XXI, para las elecciones del 6 de junio.

Advierten mediante escrito que no van a permitir la instalación de casillas al Instituto Nacional Electoral (INE) e Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) si por cualquier partido político postulan a María Gloria Sánchez o la ex presidenta municipal de Oxchuc y ex diputada local por ese distrito, Cecilia López Sánchez.

Comunican al Partido Verde Ecologista de México que los ha postulado en los pasados procesos electorales a que se abstengan de llevarlas a la contienda de junio venidero para garantizar la paz y la estabilidad social, debido a que son causantes de la violencia que ha ocurrido en Oxchuc antes, durante y después del proceso electoral del 2015.

Alertan a los pueblos tsotsiles y tseltales, a la dirigenta estatal del PVEM, Valeria Santiago Barrientos, al Congreso del Estado, a la Auditoría Superior del Estado y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que bajo ninguna razón aceptarán a ambas mujeres como candidatas a puestos de elección. Precisan que María Gloria Sánchez Gómez, que ganó las elecciones del 2015 por el PVEM, es una ex servidora pública que "desfalcó recursos públicos del municipio de Oxchuc, toda vez que no ha podido comprobar de la cuenta pública por 270 millones de pesos, además, se le ha vinculado con homicidios en ese municipio ocurridos el 24 de enero de 2018.

Tampoco se permitirá la postulación de una de las seguidoras de María Gloria Sánchez, Mayté López y Cristina Morales, "quedan advertidos los partidos políticos", que desde el 2019 fueron excluidos de Oxchuc para la elección de ayuntamiento y que para las elecciones venideras no podrían realizar campaña para otros cargos de elección distrital en ese territorio.