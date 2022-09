Comunidades rurales se vuelven pueblos fantasmas por desempleo

Muchas son las comunidades que se han quedado sin jóvenes especialmente porque ante la falta de oportunidades, deciden emigrar a los Estados Unidos, sin embargo, no todos corren con suerte, la autoridad de ese país “migra”, los detiene y deporta.

Las afectaciones provocadas por el huracán Stan en el año 2005 y la crisis cafetalera de las últimas décadas han sido la causa primordial por la que familias completas tengan que abandonar sus hogares, emigrar mayormente hacia estados del norte del país, en otros casos aventurarse al sueño americano en busca de mejor oportunidad de vida (alimento, casa, vestido y educación).





Pedro Flores Miguel, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Agroecológico del Soconusco, menciona que lamentablemente en las comunidades de la zona Alta de los municipios de Escuintla, Villa Comaltitlán, Huixtla y Motozintla hay localidades que se están convirtiendo en pueblos fantasmas a consecuencias que la gente sigue abandonando sus parcelas debido a la falta de producción del grano aromático que han venido padeciendo cada vez más desde el año 2005.

“La situación que se vive en la zona rural de la Sierra y de los municipios es complicada, muchas familias desintegradas que por no encontrar fuentes de empleo se han visto orillados a emigrar especialmente a los Estados Unidos para no estar padeciendo por la nula economía, sin embargo, no a todos les va bien pues la migra los detiene a medio camino y regresaron sin nada”, expresó.

Agregó, que aunado a esto existe falta de apoyos a la producción del aromático grano lo que los ha llevado sobre todo a los jóvenes a tener que irse a buscar trabajo a las ciudades más industrializadas con fábricas como son Tijuana, Hermosillo, Monterrey, ciudad de México y Estados Unidos por lo que muchos han dejado a sus hijos con los abuelos por irse en busca de una mejor vida económica.

Muchos han dejado a sus hijos con los abuelos por irse en busca de una mejor vida económica/Foto: Alexis Alvarado | Diario del Sur

El líder de esta asociación civil, que tiene sus operaciones administrativas en el ejido, Belisario Domínguez, perteneciente al municipio de Motozintla, reconoció que esta agrupación ha notado la falta de presencia de algunos miembros que han dejado de participar en las reuniones debido a que se han ido de esta zona y la verdad es lamentable pero también son gentes que buscan empleo ya que en la región la caída de producción del café ha venido a desemplear a muchos chiapanecos hijos de productores y además que el campo sigue en el abandono.

Agregó, que ha detectado que es el municipio de Motozintla, donde la gente que más ha emigrado es originaria de las comunidades Tolimán, Rincón del Bosque, ejido Francisco I. Madero, Cuauhtémoc; mientras de Escuintla, son habitantes de las comunidades y ejidos Hoja Blanca, San Antonio Miramar los que se han ido y de Huixtla, hoy hace falta gente en las comunidades de Piedra Canoa, Santa Rita Coronado, Barrio la Piedra y Nueva América.

Recordó, que la migración de esta región de Chiapas, Costa y Soconusco, comenzó desde el sexenio de Juan Sabines Guerrero, y precisamente por la situación económica que atraviesa esta región aún utilizan las llamadas líneas de autobuses “tijuaneros”, cuyos boletos que cuestan entre mil 200 y mil 500 pesos donde a quienes viajan en ellos los lleva hasta cuatro días de camino.

Así como esta situación ocurre en pueblos de Chiapas, sucede lo mismo en estados del sur sureste mexicano, por ejemplo, en Quintana Roo existen al menos 15 comunidades rurales de la zona sur del estado semi fantasmas como: Morocoy, San Pedro Peralta, Sergio Butrón Casas, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, El Tesoro y Río Verde; y en menor medida, en San Antonio Soda, Caobas, Francisco Villa y Valle hermoso.

Sin embargo, no todos los que emigran logran su objetivo, prueba de ello son los informes recientes de la unidad de políticas migratorias del Instituto Nacional de Migración, pues refiere que del país norteamericano han expulsado a un promedio de 156 mil 687 mexicanos y mexicanas que ingresaron de manera irregular a las tierras del vecino país del norte.

Del total de los mexicanos repatriados el 86.6 por ciento fueron hombres y el 13.14% fueron mujeres/Foto: Alexis Alvarado | Diario del Sur

Del total de los mexicanos repatriados el 86.6 por ciento fueron hombres y el 13.14% fueron mujeres, es decir 135 mil 669 hombres y 21 mil 18 mujeres que fueron regresados vía terrestre; además fueron un total de 15 mil 460 niñas, niños y adolescentes deportados de los Estados Unidos, lo cual, representa alrededor del 10 por ciento del total que viajaban solos o en compañía de un adulto.

En tanto Chiapas ocupa el primer lugar en niñas, niños y adolescentes regresados a territorio mexicano, le sigue Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca y Veracruz. Los menores no acompañados de 11 a 17 años fueron 12 mil 411 y acompañados en el mismo rango de edad fueron 3 mil 49 retornados a todo el territorio mexicano.

Desde el 2018 al corte de junio de este año, las autoridades de los Estados Unidos han expulsado a casi un millón de mexicanos que ingresaron de manera irregular a su territorio; Del 2020 al 2021, las autoridades revelaron que hubo una disminución de 12.9 por ciento de los mexicanos deportados del país norteamericano, pero en lo que va del año ha tenido un incremento considerable.