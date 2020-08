Con bloqueos piden solución a problemática en San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- Con bloqueos carreteros habitantes de las colonia y barrios de la zona norte demandaron a la presidenta Jerónima Toledo Villalobos, de atención al tema de seguridad, falta de obra pública, agua potable, tafias de energía eléctrica, “ya no es San Cristóbal de Las Casas, es San Cristóbal de los hoyos”.









Nosotros tenemos derecho a una ciudad digna, en paz, con sus calles y vialidades perfectamente bien





“Lo que buscamos y estamos planteando es justamente nosotros tenemos derecho a una ciudad digna, en paz, con sus calles y vialidades perfectamente bien, hoy lamentablemente nuestras calles es San Cristóbal de los hoyos no de Las Casas, esta llenas de baches, pareciera que la fuerza aérea paso bombardeando, están llenas de baches, no nos merecemos esto, es una ciudad”, dijo Joaquín García uno de los voceros.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Es de mencionar que fue cerca alrededor de las 09:30 horas que unas 500 personas se concentraron entre el kilómetro 46 de la carretera de cuota Tuxtla San Cristóbal, así como por la vía libre, desde donde hizo un llamado a las empresas tour operadoras para sumarse y manifestarse “porque como carajos va venir el turismo si las calles están para llorar”.





Aseguró que con la actual administración la población en general tiene intereses comunes de mejoramiento, por lo que es importante se sumen, “estamos molestos de cómo se conduce nuestra ciudad, hace falta un verdadero liderazgos, necesitamos a un presidente o presidenta que encabece las necesidades más sentidas de la ciudad”.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





“Hoy una ausencia total, nos han abandonado, caminamos con huérfanos, no tenemos quien conduzca esta ciudad, y si pedimos el dialogo parece que es una ofensa, parece es un insulto, pedimos platicar porque a la par que pedimos criticar también traemos propuestas de solución, esta organización del consejo general de barrios de la zona norte no es una organización improvisada, tampoco somos analfabetos o no conocemos, en nuestra organización hay gente preparada”, apuntó.





El vocero apuntó que agotaron todas las formas de atención y es por ello que tomaron la decisión, “tenemos problemas con el agua, es un problema serio, ha habido conatos de enfrentamientos, en la colonia Emiliano Zapata se agarraron a golpes por una pipa de agua, cómo es posible esto”.