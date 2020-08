Con supuesta narcomanta buscan sembrar miedo en San Juan Chamula

"Atento aviso, esto va para todos los involucrados que se están metiendo contra las organizaciones, vamos por ti Ocots, sabetik filo Marce y Bilix".

Lo anterior fue una leyenda colocada la madrugada de este viernes 31 según citan algunas fuentes, sobre el puente de la entrada a la cabecera Municipal de San Juan Chamula, por personas presuntamente pertenecientes al grupo de seguidores de Juan Shilón, luego de que con acuerdos anteriores desconocieron a quien se auto nombró meses atrás como presidente Concejal.

"No involucren al pueblo, incluyendo al consejo municipal, no se metan con si padre, Vamos contra ustedes, no te metas con nosotros" citan en la manta que resalta con letras rojas cada palabra ante al vista de quien circule por ahí.

A decir de los pobladores la madrugada de este viernes, un grupo armando descendió de camionetas para colocar la manta mientras realizaban detonaciones de arma de fuego, sembrando temor entre los testigos casuales.

Y es que de meses atrás, la disputa por la presidencia entre Juan Shilón y Ponciano Gómez, ha causado enfrentamientos que se han ido acrecentando cada vez dejando como resultado los últimos muertos a balazos que se han dado, han sido relacionados por este conflicto que al parecer no tiene fin, y que al parecer seguirá cobrando más vidas.