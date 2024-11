Indígenas de Oxchuc exigen paz y denuncian a autoridades municipales por confrontación

Habitantes de la localidad Jamcosh, municipio de Oxchuc, acusaron al presidente del concejo municipal, Luis Sántiz Gómez, de generar una confrontación entre comunidades y, a través de un comunicado, informaron de esta actitud de la autoridad municipal a las 142 localidades indígenas y a los 25 barrios de la cabecera municipal.

El agente auxiliar municipal, Víctor Rodríguez Sántiz; el representante del Comité de Educación, Elías López Díaz; el sub agente auxiliar municipal, Juan Sántiz Gómez; el representante del patronato de la carretera, Ernesto Gómez López, y el representante del patronato de luz, Abelardo Rodríguez López, explican que, cuando Oxchuc está urgido de paz y de reconciliación, el concejo municipal está generando una confrontación entre comunidades.

Explican en un documento que el 21 de octubre del presente año, en diversas redes sociales y específicamente en la de Alerta Oxchuc, la autoridad municipal publicó un desplegado a nombre de los habitantes de la localidad Jamcosh para confrontarlos con actores políticos como la ex diputada local y ex presidenta municipal, Cecilia López Sánchez.

Refieren en el texto que fueron citados a la firma de una acta de asamblea para que recibieran apoyos del concejo municipal, sin embargo, su firma fue para generar una confrontación con la ex diputada y ex alcaldesa. "Al no querer firmar, el secretario nos dijo que teníamos que firmar, que eran instrucciones del presidente concejal Luis Sántiz Gómez y del profesor Hugo Gómez, que en caso contrario, pues ya no nos iban a dar los apoyos que nos tocaban y quedábamos excluidos".

"Nosotros nos volvimos a negar a firmar por segunda vez, y este mismo dijo que estaba bien que no firmáramos, pero luego dijo que firmáramos un documento que según era el convenio de un apoyo que nos iban a otorgar y tampoco nos permitió leerlo. Sin embargo, nos percatamos de que a horas de haber firmado ya habían colgado en las redes sociales el texto donde supuestamente habíamos prohibido el ingreso a la comunidad a la ex diputada y ex presidenta municipal Cecilia López Sánchez".

De esta actitud de confrontación por parte del concejo municipal de Oxchuc en contra de comunidades ha sido del conocimiento del gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar, a través de la próxima Secretaría de Gobierno, Patricia del Carmen Conde Ruiz, toda vez que las comunidades de Oxchuc tienen como prioridad recuperar la paz y no la confrontación.

"La confrontación es porque sienten transgredidos sus intereses políticos. El actual concejo municipal tergiversa la información para sus propios intereses políticos, pero queremos manifestar que el secretario municipal nos llevó a la presidencia municipal con engaños y nos obligó a firmar un documento que no fue elaborado por la comunidad, mucho menos suscrito por nosotros".

"Queremos manifestar que lo que hace el concejo municipal a cargo de Luis Sántiz Gómez es manipulado por Hugo Gómez Sántiz, quien toma las decisiones políticas y financieras. Es Hugo Gómez quien ejerce estos abusos y aprovecha la ignorancia de nosotros. Cada acto que vayan haciendo hay que denunciarlo, no hay que permitir que sigan sometiendo a nuestras comunidades".

Califican en la parte final del texto este acto del concejo municipal como abuso de autoridad, intimidación, ejercicio abusivo de funciones. "Nuestras autoridades están actuando al margen de la ley. Ya basta de aprovecharse de nuestra ignorancia".