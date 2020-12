Concesionado de transporte piden transparencia

San Cristóbal de Las Casas.- Alrededor de unos 150 mil pesos es lo que tendría que pagar Eligio "N" para obtener una concesión de transporte, en el próximo proceso de entregas, ya que ni pertenece a ninguna organización, ni sindicato transportista.

En entrevista, comentó que lleva 35 años tras el volante de un taxi y lleva 20 años pidiendo una concesión y ahora ve que existe la misma apatía por parte de la Secretaría de Movilidad del estado y a líderes de organizaciones y sindicatos transportistas que bloquean solicitudes para beneficiarse y vender los permisos al mejor postor.

"Me tienen de arriba para abajo, llevando documentación y hasta ahorita no me ha dado respuesta Transporte, me bloquean porque yo no pertenezco a ninguna organización, me hacen a un lado, yo voy físicamente a Tuxtla Gutiérrez a dejar mis papeles, espero que ahora se me haga justicia".

Eligio "N" declaró que cuenta con un historial de documentación que lo respaldan, es decir, es cómo puede demostrar que lleva años pidiendo una concesión, por lo que espera el proceso sea transparente, "a lo mejor el gobernador, los funcionarios del Transporte no saben lo que hacen sus muchachos, pero a mí sí me han pedido dinero, pero 150 mil pesos no tengo".

Finalmente, dijo que las autoridades deben hacer una investigación de la gente que realmente necesita una concesión, porque hay personas que no necesitan trabajar en el transporte porque son profesionistas, "espero tener una buena respuesta".