Condenan muerte de haitiano en Tapachula

El presidente del Comité Ciudadano en Defensa de Naturalizados y Afromexicanos, Wilner Metelus, condenó enérgicamente la muerte de nuestro hermano migrante haitiano, Demosthène Erold, el pasado 23 de agosto en Tapachula, "me parece injusto la manera como murió de Covid 19 por falta de atención médica", señaló.

Dijo que hay una buena relación entre México y Haití, es la primera vez que ocurre un hecho tan deplorable, si en los gobiernos anteriores los haitianos tenían problemas, ahora está peor, yo hago un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para tomar en consideración la situación de los migrantes haitianos en Tapachula.

Foto: Miguel Rojas | Diario del Sur

“Los haitianos siguen viviendo como animales en Tapachula, el gobierno mexicano no quiere dar permiso a nuestros hermanos haitiano para circular libremente en nuestro país. Los haitianos que se encuentran en la frontera sur no son delincuentes, son personas que salieron de Haití desde hace 10 años a causa del sismo, poro hoy ellos están en nuestro país nada más para una sola razón, para buscar algo de trabajo, los haitianos no tienen ninguna intensión de cruzar la frontera norte”.

En una declaración que envió a los medios de comunicación vía whatsapp, expone que México es un país expulsor de migrantes, las autoridades de nuestro país deben entender la realidad de lo que está viviendo el pueblo de Haití, uno de los países más pobres en el mundo, con una crisis económica y ahora se agrega la pandemia del Covid 19.

Wilner Metelus exigió al presidente López Obrador, resolver inmediatamente la situación de los migrantes haitianos y exigió también trato digno y respeto a nuestros hermanos migrantes haitianos, y que las autoridades en Tapachula traten muy bien a nuestros hermanos haitianos.

Lamentablemente después de la muerte de nuestro hermano de Haití, no hay un pronunciamiento por parte de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien le hago un llamado a tomar una postura inmediatamente sobre el asunto, por la manera cómo dejaron al hermano migrante en la calle en Tapachula.

Lamenta que los hermanos migrantes haitianos no tengan acceso a los hospitales en Tapachula, son seres humanos y merecen un trato digno, los haitianos y los mexicanos son hermanos. Viva Haití, viva América Latina y El Caribe, ningún ser humano es ilegal.