Confirma alcalde de Pantelhó su desafuero

Tuxtla Gutiérrez.- El presidente municipal de Pantelhó, Raquel Trujillo Morales, confirmó a través de un comunicado membretado del Ayuntamiento de este municipio el desafuero que se realizó a puerta cerrada en el Congreso del Estado el pasado 9 de noviembre.

“Sólo quiero recalcar que me mantengo con la cara levantada y que en su momento caerán cada una de las mentiras que la Fiscalía montó para hacerle el favor a algún amigo de ellos. No me queda la menor duda que no sólo se trata de la Fiscalía, es el Gobierno del Estado a través de subalternos de la Secretaria de Gobierno y ahora el mismo Congreso”; señala el comunicado.

Comunicado donde se da a conocer el desafuero de Pantelhó / Foto: Ayuntamiento de Pantelhó

En la mañana del 8 de noviembre, Raquel Trujillo realizó una conferencia de prensa en la que advirtió que esa sería su “última conferencia de prensa”, ya que era perseguido y amenazado por parte de las autoridades que no quieren que esté al frente del Ayuntamiento de Pantelhó, por lo que Congreso del Estado estaba a punto de desaforarlo para luego ser aprehendido por la Fiscalía General del Estado (FGE), quien ya tenía lista una carpeta de investigación por el asesinato de una persona, la cual, dijo Trujillo ya tenía en sus manos.

“A mí no me han notificado, pero ya tengo en mis manos una carpeta de investigación en mi contra por el asesinato de una persona que no sé quién es”, señaló el alcalde en la conferencia, al tiempo que mencionó que cuando fuera posible daría a conocer más detalles de la carpeta.

Por la tarde, después de que el Congreso del Estado efectuara la sesión ordinaria, a puerta cerrada se acordó el desafuero de Raquel Trujillo, al no comparecer ni presentar argumentos en su defensa en lo sucedido en el municipio.





Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, diputado de Morena y presidente de la Comisión del Justicia del Congreso Local, dijo en entrevista que el congreso actuó de acuerdo a su responsabilidad en el ámbito de su competencia “Nosotros ya cumplimos este martes con lo que nos marca la ley que era atender la solicitud de la Fiscalía, ya se cumplió con quitarle el fuero al presidente municipal, con 34 votos a favor de un total de 40 diputados”, dijo.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado negó que existiera dicha carpeta de investigación; sin embargo, la oficina de comunicación de esta dependencia reveló que será el Tribunal de Justicia quien libere la orden de aprehensión en contra del munícipe de Pantheló.

Raquel Trujillo Morales fue electo presidente municipal en las pasadas elecciones del 6 de junio, quien se postuló como candidato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y sucedería a su ex esposa Delia Janeth Velasco Flores, presidente municipal sustituta, también del PRD.

Ambos fueron acusados de formar parte de Los Herrera, un grupo aliado al narcotráfico que por años han sembrado el terror en el municipio.

Por estas acusaciones, se formó el grupo armado que se llamó autodefensa “El Machete”, para ponerle fin al narco en la localidad, en donde, el pasado 7 de julio, quemaron casas, vehículos y la presidencia municipal; además de llevarse en calidad de retenidos 21 personas, quienes en cuatro meses no han dado señales de vida.

Fue el pasado 18 de agosto cuando el Congreso del Estado tomó la protesta a un Concejo Municipal provisional que culminaría sus funciones el 30 de septiembre de este año; producto de mesas de diálogo en el que los habitantes pedían la renuncia de la presidenta sustituta de Pantelhó.

Sin embargo, al término de las funciones del Concejo Municipal, Raquel Trujillo Morales rindió protesta como Presidente Municipal de Pantelhó en una sede alterna en este municipio; no obstante, no pudo ejercer el cargo al encontrarse resguardado ante la situación de conflicto luego del surgimiento de “El Machete”.