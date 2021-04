Confirman lista de fórmula de candidatura a diputación indígena

El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) confirmó en el expediente TEECH/JDC/214/202, el acuerdo IEPC/CG-A/159/2021, Anexo 1.1, el registro de la candidatura propietaria y suplente de Cecilia López Sánchez y Olga Lidia López Sánchez, para la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa para las elecciones del 6 de junio en el Distrito local XX con cabecera en Las Margaritas, emitido por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC).

Las magistradas Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, Angélica Karina Ballinas Alfaro y el magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz García, determinaron infundados los agravios de las y los actores quienes manifestaron que las candidatas registradas al no pertenecer al Distrito XX, no los representa, despojándolos de su derecho de contar con una verdadera representatividad que defienda su interés colectivo, además de la violación al acuerdo IEPC/CG-A/052/2021, que contiene las reglas de autoadscripción calificada.

La fórmula es postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia", a propuesta del Partido del Trabajo (PT), la inconformidad en el distrito deriva en que Cecilia López Sánchez, es originaria de Oxchuc, donde fue presidenta municipal por el PAN, PRD y PT y posteriormente diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Sin embargo, las magistradas y el magistrado exponen que las y los enjuiciantes omitieron aportar elemento de prueba alguno que sustente sus argumentos, o bien, que pongan en evidencia que lo razonado por el IEPC carece de sustento legal, tampoco demostraron que los documentos valorados por el OPLE para tener por acreditada la calidad de indígena y la adscripción calificada de las ciudadanas registradas como candidatas por el mencionado Distrito Electoral XX, carezca de idoneidad o autenticidad para esos efectos.

El distrito electoral local XX con cabecera en Las Margaritas lo integran también los municipios de Altamirano, Amatenango del Valle, Chanal, Ocosingo, Benemérito de las Américas, Maravilla Tenejapa y Marqués de Comillas.





Las mujeres no solo deben aparecer en boletas electorales: OEA

Las elecciones del 6 de junio en México tienen la mayor relevancia, en particular para Chiapas, que han acuñado el concepto maravilloso de paridad en todo, sin embargo, el desafío no es que las mujeres solo aparezcan en las boletas electorales, sino que quienes ganen una elección y ejerzan el cargo que les sea conferido en las urnas, enfatizó Alejandra Mora Mora.

La secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA), subrayó que las mujeres son las actoras políticas más importantes de los procesos electorales en México y en Chiapas, su derecho a ser electa nadie se las puede vulnerar.

Durante el Foro virtual “Mujeres al Poder: Libres de Violencia”, organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC), reiteró que el derecho de las mujeres de ser votadas tiene que ser una realidad y la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA se suma a esa defensa.

Anunció que expertos de la OEA estarán en México como observadores electorales y estamos muy deseosos de contribuir con Chiapas en este tema de gran relevancia, felicito a las mujeres por su valentía y su entusiasmo y les deseo mucho éxito en el proceso electoral.

Alejandra Mora planteó que el discurso de las mujeres debe interpelar a la democracia que está en crisis, no hay suficientes mujeres, no responde con suficiencia a los temas de las mujeres que se evidencia en la fragilidad del Estado de Derecho, en la corrupción, derechos postergados y porque las mujeres no están presentes.

Sobre todo, un estado como Chiapas que tiene una enorme representación de la población indígena tenemos que cuestionar en esta crisis de la democracia y en esta fragilidad dónde están las mujeres y dónde están las mujeres indígenas, apuntó.





Creemos que puede haber una transformación con las mujeres, incluyendo a las jóvenes y a las indígenas, qué mejor que una mujer y que una mujer indígena que entiende su realidad para atender a su comunidad con su lógica, con su cosmovisión, con su forma de entender a la madre tierra.

Nuestra tarea es apoyar a los Estados Nacionales para que avancen y hagan realidad los derechos de las mujeres, apoyamos a las organizaciones de la sociedad civil y todos los esfuerzos que se están haciendo en la región sobre derechos políticos pero también en asuntos como violencia, cuidado y trabajo, destacó Mora Mora.

Insistió que la mujer debe migrar a lo público, la reconstrucción de la economía debe ver a las mujeres como las actoras principales de este proceso, nos debe resolver temas estructurales como los cuidados que se exacerbaron en este proceso de pandemia por el Covid 19, la oferta electoral que las mujeres realicen a la ciudadanía poniendo énfasis en los temas de las mujeres tiene que entender la coyuntura que estamos atravesando.