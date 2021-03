Conmemorarán fundación de San Cristóbal con actividades culturales

San Cristóbal de Las Casas.- Emilio Gómez Ozuna, director de la Casa de la Cultura, anunció que se conmemoración a la fundación de la ciudad el próximo 31 de marzo con una nutrida cartelera cultural, donde habrá conversatorios, conferencias y pláticas lúdicas en torno a la historia de San Cristóbal de Las Casas.

En entrevista explicó que los corredores y salas del Centro Cultural de El Carmen albergarán una exposición pictóricas, que contará con alrededor de 100 obras, con la participación del colectivo Guiexhuuba, los artistas del Jardín del Arte y los murales conceptuales del Museo de San Cristóbal, para las fechas que marca la Semana Santa.

“Todavía estamos con la zozobra de hacer eventos presenciales, tal vez algunos con el número de asistentes reducidos mínimo, el 26 vamos a inaugurar una exposición de tres colectivos, viene un colectivo de Oaxaca que nos trae 50 obras pictóricas, más las obras que tenemos en el Jardín del Arte y cuatro Murales conceptuales del Musac”, añadió.

Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Gómez Ozuna dijo que se encuentran coordinados con el Ayuntamiento para que se pueda tener un control riguroso en el acceso, “que haya un filtro, que las personas que ingresen no tengan fiebre, tenemos todo para prevenir, quizá ese sea el platillo fuerte, vamos a abrir un promedio de 12 días el Centro Cultural”.

“Estamos haciendo ya una cartelera en línea con una serie de actividades, por ejemplo estamos trabajando en un documental con nuestro equipo de trabajo con una historiadora, Yesenia Jiménez que está haciendo una síntesis de la fundación de los barrios de la ciudad, vamos a tener charlas interesantes”.

Por último, dijo que no vale la pena hacer eventos masivos, ya que lo importante es evitar el repunte de casos de Coronavirus. “Esperamos que los artistas tengan la oportunidad de vender, no dudo de que va venir gente, vamos a tener un control, no somos galería, no pedimos un porcentaje de lo que se venta, todo es para el artista, nosotros solo nos encargamos de la organización”.