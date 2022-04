Conoce a Juan Carlos, la volcadura de San Fernando le cambio la vida

San Fernando.- “Me quedé viudo, con cinco hijos, sin trabajo, sin dinero, ahora seré padre y madre para mis pequeños que junto conmigo veremos la forma de salir adelante” fueron las palabras de Juan Carlos Jiménez Hernández esposo de Petrona Vázquez Gonzales una de las víctimas de la volcadura del domingo pasado día de votación de la consulta de AMLO.

El referido dijo que ese día la persona que conducía el camión como que no conocía el camino porque desde que salieron al punto en donde votarían ya iba zigzagueando porque el camino está en muy malas condiciones quizá no conocía el camino o no lo hacía en sus cinco sentidos, y al hacerse mucho a la orilla del camino perdió el control del volante y se fue al voladero.

El entrevistado dijo que fueron tres las unidades que fueron contratadas ese día para llevar gente a votar, el que anduvo viendo ese tema fue un tal Iván quien al parecer es encargado del área de Protección Civil.

Los hijos más pequeños de Petrona / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas

Juan Carlos aseguró que los amenazaron diciéndoles que si no iban a votar les quitarían el apoyo que el mandatario federal manda y las personas que se accidentaron, con el temor de que les retiran el recurso no tuvieron de otra que subirse al camión para ir a votar sin imaginarse lo que pasaría.

Luego regresé a ver a mi esposa pero ya estaba muerta

“Yo también iba en el camión pero al dar la primera vuelta hacia el vacío yo quedé tirado, alcance a ver a mi hija que salió volando del vehículo al igual que a mi esposa, como pude me levanté y corrí a levantar a mi pequeña, estaba inconsciente le di respiración para que volviera y hasta que lloró la subí al camino y se la entregué a mi suegro para que se la llevaran al centro de salud de San Fernando, luego regresé a ver a mi esposa pero ya estaba muerta”.

Si no iban a votar les quitarían el apoyo que el mandatario federal manda / Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas

Por lo anterior Juan Carlos quien trabajaba en la construcción pide al Presidente Municipal o al mandatario federal que lo ayuden y que sus hijos queden pensionados hasta que cumplan la mayoría de edad y que lo ayuden con los gastos médicos de su menor hija de año y medio que está internada en el Gómez Maza.

Por su parte Magnolia Velázquez, hija de la otra víctima de nombre Lesvia pide justicia por lo sucedido no concibe que para la vela de los cuerpos solo hayan mandado 15 pollos, 6 kilos de arroz y tres de maseca.

“Dijeron que se harían cargo de todo pero eso no ha sucedido, ahora no quieren dar la cara y por las amenazas de quitar el apoyo de los programas tuvieron que ir a San Fernando pero ya no llegaron a su destino, dijo la hija de doña Lesvia.