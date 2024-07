¡En Palenque! Conoce el primer hospedaje en la ruta del Tren Maya

El nuevo hotel, situado a tan solo 3.5 km de la zona arqueológica de Palenque, promete ofrecer a los huéspedes una experiencia única. Rodeado por la naturaleza y el entorno cultural del estado de Chiapas, este hospedaje se encuentra en un área exclusiva que permitirá a los visitantes disfrutar de la riqueza histórica y natural de Palenque.

La construcción del hotel ha generado 620 empleos y actualmente presenta un avance del 40.10%. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, se espera que la obra esté terminada e inaugurada el próximo 21 de septiembre. Los trabajos en curso incluyen los acabados en las habitaciones, recepción, restaurante, alberca, áreas de spa y un temazcal al aire libre.

Además de la creación de empleos, el proyecto del hotel en Palenque también está comprometido con la reforestación de la zona, habiendo plantado ya 5 mil árboles, lo que contribuirá significativamente a la conservación del medio ambiente local.

Este nuevo hotel no solo ofrecerá comodidad y lujo a sus huéspedes, sino que también les brindará la oportunidad de estar inmersos en una de las zonas culturales más ricas de México. Con su proximidad a la zona arqueológica de Palenque, los visitantes podrán explorar las ruinas mayas y disfrutar de la belleza natural de Chiapas, todo mientras se hospedan en un lugar que respeta y celebra la historia y la naturaleza de la región.





Maqueta de la imagen aérea del hotel en Palenque/Foto: mxcity.mx









El primer hospedaje en la ruta del Tren Maya en Palenque representa una fusión perfecta entre modernidad y tradición, ofreciendo a los turistas una estancia inolvidable en el corazón del sureste mexicano.





Servicios con los que contará el hotel en Palenque/Foto: www.gob.mx





Conoce más sobre Palenque





Palenque, cuyo nombre significa "lugar cercado de una valla de madera o estacas", es una ciudad con una rica historia que data del siglo III. Fue una de las ciudades más notables del mundo maya, actuando como centro ceremonial y demostrando el poder de sus patronos mayas. Comparada en importancia con Calakmul y Tikal, Palenque sigue siendo un referente cultural y arqueológico en el sureste de México.

Ubicada al noreste del estado de Chiapas, en una zona de selva tropical alta, Palenque no solo es famosa por su zona arqueológica, sino también por su impresionante entorno natural lleno de cascadas y ríos. Su población actual incluye pueblos originarios como los chol, tzeltal y lacandón, quienes mantienen viva la herencia cultural de la región. El clima es tropical, cálido, húmedo y lluvioso, con una temperatura media de 27º C y picos de hasta 36º C.