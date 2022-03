¿Conoces la comunidad Piedra Santa? Mira las condiciones en las que vive

Piedra Santa es una comunidad rural muy pobre perteneciente al municipio de Tuxtla Gutiérrez, cuenta con aproximadamente 300 familias que fundaron el asentamiento humano hace 8 años, desde entonces no cuenta con servicio de agua potable, tampoco energía eléctrica, sus calles se encuentran inmersas entre la maleza, el único servicio público municipal con el cuentan es la recolección de basura, en algunas calles existen contenedores donde se depositan los derechos.





La peor carencia es el agua, todos sus habitantes se abastecen a través de la compra de agua en pipas, su costo aumenta en época de estiaje, 3 mil litros les cuesta 300 pesos si el traslado del agua es de las colonias Copoya o El Jobo, aumenta si la pipa viene de Suchiapa, esa cantidad de agua para una familia de cuatro personas le dura un mes, reciclando y racionalizando el líquido, de lo contrario tienen que comprar más frecuente.

Hay familias que compran un valor volumen de agua y desembolsan 500 pesos por pipa, hay quienes por falta de recursos solo comprar 100 o 200 pesos, es frecuente ver las pilas circulando por el camino rural para abastecer del recurso natural a las viviendas de esta localidad, no tienen acceso a muchos derechos, como tampoco al derecho humano al bienestar.





Cuenta con aproximadamente 300 familias que fundaron el asentamiento humano hace 8 años y no cuentan con servicio de agua potable / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En ningún hogar se ha construido pozo para abastecerse de agua, muy pocos cuentan con cisterna, la mayoría tiene un tinaco, dos en algunos casos hogares y hay quienes cuentan con tres de mil 100 litros cada uno y son los que menos sufren, las tierras que ocupan nadie se las regaló, las compraron con un particular de la región, desde los 35 mil pesos o más el lote de 7 por 15 metros, hay quienes adquirieron más de uno.

Sus primeros pobladores tuvieron que pagar un particular para que pudieran contar con el servicio eléctrico, compraron postes de madera, cables para establecer su propia red de distribución del fluido eléctrico, durante la noche se observa las condiciones de abandono y la carencia de servicios públicos para su bienestar, la colonia se encuentra inmersa en medio de la maleza, entre otras especies de vegetales, el zacate jaragua.





Hace poco un incendio llegó hasta Piedra Santa, los vecinos lo sofocaron / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Otro servicio público con el que cuentan es el transporte colectivo partiendo desde Tuxtla Gutiérrez con terminal en la octava sur y primera poniente hasta Piedra Santa, pasando por la carretera que comunica a Villaflores, colonia El Jobo, San Miguel, se toma una terracería hacia la colonia 6 de Junio y se sigue el camino hacia la localidad, las condiciones de pobreza saltan a la vista.

Sus calles son terracería que los mismos habitantes han ido adaptando, hay casas construidas con de block y techo de concreto, pero también hay de madera y lámina, lo mismo que de dos pisos, muchas calles no están bien marcadas, entre muros o paderones y la hierva seca, algunas vialidades se tienen que limpiar con frecuencia por ser las más transitadas, otras calles son completamente muros de tierra.





Las familias están en el abandono, es más ni candidatos a puestos de elección han llegado a este centro de población desde su fundación / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas No cuenta con servicio de agua potable, tampoco energía eléctrica / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas Lo poco que tienen ellos mismos lo han construido, no hay por ahora proyectos familiares de construir pozos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Hace poco un incendio llegó hasta Piedra Santa, los vecinos lo sofocaron, lo poco que tienen ellos mismos lo han construido, pero el recurso elemental es el agua, no hay manantiales cerca, no hay por ahora proyectos familiares de construir pozos, son muy pocos los postes que distribuyen cables para la energía eléctrica que sus habitantes han ido pagando según la necesidad de ampliar su iluminación.

Las familias están en el abandono, es más ni candidatos a puestos de elección han llegado a este centro de población desde su fundación hace ocho años, como que no conocen el sitio los aspirantes a puestos de elección en Tuxtla Gutiérrez o no quieren conocer la pobreza o no se quieren comprometer con sus habitantes o no tienen el deseo de encabezar la gestoría para un mejor bienestar de las familias.