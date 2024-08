Consejeros advierten falta de seguridad para instalaciones de casillas en Chicomuselo y Pantelhó

A pocos días de que se realizaran de nueva cuenta las elecciones en 3 municipios de Chiapas; Capitán Luis Ángel Vidal, Chicomuselo y Pantelhó Consejeros del Instituto Nacional Electoral distrito 06 y 08 llevaron a cabo la sesión extraordinaria donde afirmaron que no existen las condiciones de seguridad para llevar a cabo la instalación de casillas en Chicomuselo y Pantelhó.

En la Sesión Extraordinaria No. 6 del Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE) llevada a cabo hoy a las 13:30 horas en la sala de sesiones de la 02 Junta Distrital Ejecutiva, se planteó una solicitud crucial para garantizar la seguridad en las próximas elecciones extraordinarias. Los miembros del consejo solicitaron, a través del oficio No. INE/DE02/CHIS/VE209/2024, la intervención de la delegada del INE en Chiapas, Mtra. Claudia Rodríguez Sánchez, para que mediara ante la Secretaría Federal de Gobierno y las autoridades federales, incluyendo Sedena, Guardia Nacional y Estatal Preventiva.

En respuesta a esta situación, el consejo decidió ajustar a la baja el número y ubicación de las casillas electorales en Pantelhó, con el objetivo de proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos y el personal electoral. Esta medida busca evitar la violencia y garantizar que las elecciones se lleven a cabo de manera segura.

Se busca garantizar la seguridad en estas elecciones extraordinarias / Foto: Archivo

“No podemos asumir la responsabilidad de brindar seguridad física ni gobernabilidad, porque no es nuestra función. La omisión por parte de las autoridades competentes en la materia, para brindar gobernabilidad y seguridad, puede conducir a que el día de la jornada electoral en el municipio de Pantelhó, haya un baño de sangre, del cual nosotros no queremos ser moral ni legalmente responsables”, expusieron.

Por lo tanto la consejera Lucía Girón Gómez afirmó que debido a la ola de violencia que persiste en el municipio de los Altos, no pudieron realizar los recorridos de examinación y verificaciones de casillas, pero continuaron con el procedimiento de capacitación el 19 de agosto a los funcionarios de casilla. “No podemos asegurar que haya sido por haber aceptado participar como funcionario de la mesa directiva de casilla (…) visualizamos que el clima de violencia persiste”, manifestó la consejera.

Mientras tanto, en la Sesión Extraordinaria número 10 del 08 Consejo Distrital Electoral Federal, celebrada a las 18:00 horas de hoy, se aprobó la reubicación de casillas electorales para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024. Los consejeros expresaron su preocupación por la situación en Chicomuselo y solicitaron ajustes en la ubicación de las casillas para asegurar su adecuada disposición.

La Consejera Rosmeri López Cruz solicitó el cambio de domicilio de las casillas básicas contigua 1 y contigua 2 de la sección 440 debido a dificultades para obtener la anuencia del encargado del primer lugar propuesto. Se propuso la ubicación de estas casillas en el domo de la presidencia municipal de Chicomuselo, un inmueble dentro de la misma sección, y ya se cuenta con la anuencia correspondiente para esta modificación.

“Es por ello que ante tales condiciones y estando a dos días de la jornada electoral, nos vemos a la necesidad de analizar el día de hoy un ajuste al listado de ubicación de casillas ya que no tendría sentido continuar con las 43 casillas previstas, por consecuencia se plantea la baja de 18 casillas pertenecientes a la cabecera municipal de Chicomuselo y localidades aledañas en donde se han suscitado los últimos acontecimientos de violencia”, precisó.

Hasta ahora el órgano colegiado determinó que solo se instalarán 27 casillas en la zona Sierra, la Aplanada y la Presa del municipio de Chicomuselo, ya que de acuerdo con información de los capacitadores asistentes electorales de esas zonas, se cuenta con las anuencias de las autoridades locales. El cuerpo colegiado dijo que corresponde al IEPC dar de baja a las casillas y con ello dar por cancelada la elección en Pantelhó y la parcialidad de la elección en Chicomuselo.

Ahora bien desde el pasado 2 de junio cuando se llevó a cabo el proceso electoral 2024, en sesión urgente a unas horas de realizarse, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, determinó no realizar elecciones en los municipios de Pantelhó y Chicomuselo, derivado de los acuerdos A46/INE/CHIS/CD02/31-05-24 y A47/INE/CHIS/CD08/31-05-24, emitidos por el 02 Consejo Distrital y 08 Consejo Distrital, del INE Chiapas, en los que se aprobó dar de baja la totalidad de las casillas en dichas demarcaciones, suspendiendo las elecciones ese 2 de junio debido a la falta de condiciones de seguridad, expuso María Magdalena Vila Dominguez, presidenta del IEPC en Chiapas.

Fue ese 2 de julio cuando en el municipio de Chicomuselo, donde dos grupos del crimen organizado se disputan el territorio, fue incendiada la paqueteria electoral la madrugada de ese domingo por sujetos no identificados, por lo que no se instalaron las 45 casillas contempladas, mientras que en Pantelhó no se pudo entregar la documentación debido a una disputa por el poder político entre las autodefensas "El Machete" y el grupo de "Los Herrera."

Ante estas faltas de condiciones en los comicios del 2 de junio, el Congreso del estado designo nueva fecha para que se llevaran a cabo en 44 días, por lo que se imprimieron 47 mil 832 boletas electorales para los tres municipios, donde 44 mil 616 ciudadanas y ciudadanos tendrían la oportunidad y derecho de ejercer su voto en 79 casillas eligiendo los 27 cargos en contienda. Por lo que este domingo 25 de agosto se llevarían a cabo.

Cabe destacar que desde el 19 de julio se recrudeció la violencia en diversas comunidades del estado de Chiapas, donde se cercaron las comunidades y cabeceras municipales, entre ellas Chisomuselo y Pantelhó, por medio de al menos 13 bloqueos carreteros, retenes de hombres civiles armados y obstáculos. Actualmente estas familias permanecen bajo el asedio de grupos armados, donde han tenido que verse en la necesidad de huir de las comunidades para salvaguardar su vida.

