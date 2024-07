Cónsul de Honduras desmiente haber sido corrido por migrantes en Tapachula

El cónsul de Honduras en Tapachula, Elmer Misael Leiva Cortés, platicó para Diario del Sur que se acercó a atender a los hondureños de la caravana y que en ningún momento salió corriendo, como lo están manejando los medios de comunicación de ese país centroamericano.

Señaló que él fue a darles una solución a los migrantes para regular su estancia en el país y puedan cruzar el territorio de México de manera legal, para que no se expongan las niñas y niños que acompañan a sus padres sin causa de comunicación.

Acusó que quienes lo increparon, corrieron e insultaron verbalmente no son de Honduras, ya que fueron identificados los dos hombres como originarios de El Salvador, mientras que la mujer agresiva es de nacionalidad cubana.

“De lo que ocurrió ayer yo no me quejo de los connacionales, sino de las personas de otras nacionalidades que me agredieron verbalmente, nunca de golpes o que yo haya salido corriendo del lugar. Al contrario, los hondureños me escucharon; sin embargo, había personas que los estaban guiando y eran los más agresivos”, expresó el diplomático.

Añadió que llegó hasta donde estaba la caravana, en la que iban, si mucho, 120 hondureños y no los tres mil que se manejó en los medios de ese país centroamericano, lo que tiene en foco de atención a Honduras por la malversación de la información.

Consulado de Honduras en Tapachula / Foto: Manuel Núñez / Diario del Sur

Precisó que él estuvo platicando con sus connacionales e incluso algunos lo acompañaron al consulado, que está a unos metros del parque Bicentenario, lugar donde descansó la caravana el día lunes.

Destacó que las organizaciones de la sociedad civil e incluso las autoridades de México le han abierto las puertas para apoyar a sus connacionales, pues ven en todo el equipo consular de Honduras el deseo de servir, atender y apoyar a los connacionales.

“El objetivo es ser un consulado solidario, de brazos abiertos y que atienda de frente a los hondureños, como lo mandara la presidenta, Xiomara Castro, así como el ministro de Relaciones Exteriores, que tiene un espíritu de servir y honradez”, abundó el funcionario centroamericano.

Externó que muchas organizaciones les han dado atención en materia de salud e incluso económica, pero no en efectivo, sino a través de una tarjeta para que se puedan comprar una despensa mientras realizan su trámite de legal estancia en Tapachula.

Mencionó que el actual gobierno de Honduras, que encabeza Xiomara Castro, busca atender a todos los hondureños que se encuentren en territorio nacional y a los que van en caravana si así lo requieren, e incluso están dispuestos a llegar hasta donde está la caravana y brindarles atención a los hondureños.

Puntualizó que es el primer cónsul de Honduras que habla de frente con los integrantes de una caravana, pues antes eso no ocurría; sin embargo, en este nuevo gobierno hondureño lo primero es atender a nuestros connacionales que lo necesiten en Tapachula.