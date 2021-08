Contagios por Covid-19 no asustan a coletos en Mercados y Parques

San Cristóbal de Las Casas.- A pesar del incremento de contagios por COVID-19, en mercados y espacios públicos, son cientos las personas que usan el cubre bocas, pero también varias las que no, así como poca importancia le han puesto a los filtros sanitarios, e incluso el mismo ayuntamiento ha dejado de surtir de insumos los lavadores que se instalaron en mercados y plazas publicas, del cual fue un proyecto junto con la fundación Cántaro Azul.

Tras un sondeo por diferentes partes de esta ciudad, es visible ver como vendedores en los andadores de esta ciudad y en los mercados como el José Castillo Tiélemans, Mercado de la Zona Norte, no usan el cubre bocas, la gran mayoría de personas con rasgos indígenas.

¿Y su cubre bocas jefa?—Ya no uso, ya me dio Covid, ya no me va volver a dar, ya me vacune, nuestro cuerpo ya se acostumbró de ese virus---- fue lo respondido por una de las mujeres que sobre la calle Díaz Ordaz, ofrece todo tipo de verduras y legumbres, quien con su vestimenta de Chamula, confía en Dios para que esta pandemia no obligue a que se cierren negocios, pues ellos el año pasado se vieron afectados en sus ventas “gastábamos mas de lo que vendíamos”.

El Mercado José Castillo Tielémans es uno de los mas antiguos pero mas visitados por miles de personas y poco mas de 2 mil 500 locatarios tanto de la nave principal y las llamadas canasteras, donde además hay personas de la tercera edad y niños, pero pocos usan el cubre bocas.





Lee también: Policías ponen orden en comercios para evitar riesgos de contagio





Sobre los andadores del centro de la ciudad, de la misma forma, pocos usan el cubre bocas y los lavadores de manos han desaparecido o al menos ya no están en donde en un principio fueron colocados como el de la esquina del andador Miguel Hidalgo y Diego de Mazariegos, y otro que se encontraba sobre la plaza Catedral, y en los mercados existen pero esta sin agua, sin jabón y sin gel.

Y es que la Fundación Cántaro Azul con recursos del ayuntamiento de San Cristóbal, instaló tres tinacos para el lavado de manos y eran usados por los visitantes y vendedores ubicados, uno situado frente la entrada principal del mercado como referencia frente a la farmacia Santa Cruz, uno mas la calle Nicaragua, casi esquina con Miguel Utrilla y uno más sobre la avenida Yajalón esquina con Díaz Ordaz, tres contenedores que no son usados.

En este sentido, en entrevista con el administrador del Mercado Popular del Sur (Merposur), José Luis Gómez Hernández, dijo que el pasado viernes habló con los 36 vigilantes y veladores divididos en tres turnos que lo apoyan, para hacerles llegar a los mas de mil 500 locatarios, que deben continuar usando el cubre bocas y respetar los otros protocolos ante el rebrote que se esta dando, pero consideró es difícil concientizarlos.

Aseguró que los dos lavadores de manos que fueron instalados están funcionando y es él quien se ha encargado de surtir lo mas que puede de gel, jabón y agua, “aunque es complicado porque los niños y algunas personas inconscientes lo juegan”.

Adelantó que tal como lo hizo al principio de la pandemia, ahora en este rebrote, mando a elaborar trípticos para repartirlo, dirigido a los que locatarios para que tomen las medidas, además que en ese mensaje se le pide a la población que acuda, use el cubre bocas.