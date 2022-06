Continúan actos de violencia en Oxchuc, ¡incendian vivienda!

Oxchuc.- El problema poselectoral qué se generó después del 15 de diciembre de 2021 a generado bloqueos carreteros, retenciones, quema de vehículos, lesionados y actualmente continúa con problemas en el municipio de Oxchuc, a 4 días de haber sido instalado un bloqueo carretero total sobre el tramo Federal San Cristóbal-Ocosingo a la altura de los poblados Vista Hermosa y Buena Vista ambos del municipio de Oxchuc, el cual hasta el momento han estado realizando disparos de armas de fuego entre seguidores de Hugo Gómez santiz y Enrique Gómez López ambos ex candidatos a la presidencia municipal.





Durante la balacera de la noche madrugada y la mañana de este martes qué se han registrado en la cabecera municipal de Oxchuc, así como en las comunidades antes citado ha cobrado la vida de una persona de nombre Miguel Ángel "N", quién fue trasladado al hospital de las culturas y qué horas después pierde la vida, familiares del hoy occiso no permitieron que se le practicara la necropsia de ley el cual lo trasladaron el cuerpo al municipio de Oxchuc.

El grupo de personas que mantienen el bloqueo en las dos comunidades son seguidores de Enrique Gómez López quiénes hasta el momento los pobladores denuncian que este grupo de personas se encuentran armados a la altura del pozo de petróleo ubicado a unos tres kilómetros de la cabecera municipal de Oxchuc, este grupo señalan que son los que se encuentran intimidando y amenazando con disparos de armas de fuego a la población.





Mientras el otro grupo han dicho que hasta el momento no responder ante los ataques que han estado realizando el otro grupo para no caer en provocaciones, porque según ellos lo único que están buscando es que haya paz en el municipio y no caerán en las provocaciones del otro grupo que se encuentran armados.

Así también en la comunidad Vista Hermosa incendiaron una casa qué se encuentra ubicado en la orilla de la carretera y afortunadamente nadie salió lesionado, mientras en el bloqueo carretero que mantienen en las comunidades Buenavista y Vista Hermosa municipio de Oxchuc permanecen bloqueados con árboles y han dicho que no se retiraran de lugar mientras no sean escuchados sus demandas, por lo que todos los pasajeros que transitan en el lugar tendrán que pasar caminando en el punto del bloqueo y así tomar otra unidad de transporte hasta llegar a su destino.