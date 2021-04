Continúan amenazas contra mujer agredida, teme por su vida

San Cristóbal de Las Casas.- Guadalupe Concepción Jiménez Girón, pidió a las autoridades de las Fiscalías de Justicia Distrito Altos e Indígena agilicen el trámite de su denuncia, ya que luego de haber sido golpeada y recibir amenazas de muerte, y de que fueron detenidos los responsables de la agresión, fueron puestos en libertad y la citaron hasta el 29 de este mes para dar seguimiento a su caso, mientras ella teme por su vida.

“Fui agredida por varias personas, un hombre que es mi medio hermano, José Luis me golpeó con palo en la cabeza, también intervinieron mi cuñada y mi hermana Roxana, me golpearon, me agarraron a patadas, hasta que alguien se percató y me pudieron ayudar, la intención de ellos era matarme”, dijo.

Explicó que tras su declaración, únicamente le dieron un papel, donde le anotaron el folio y ni siquiera le proporcionaron medidas de protección, pese a ser agredida y ser amenazada de muerte, lo que hace se sienta desprotegida, por lo que acudió a los medios de comunicación para hacer la denuncia pública.

Contó que el problema familiar se deriva de una herencia por parte de su abuela, por lo que la disputa son unos terrenos que se ubican en Ranchería Alcanfores, y la agresión tuvo lugar en la parte de arriba de dicho lugar, “yo me quedé con mi abuelita y ahora que soy madre soltera me dio un tramo de terreno y esa es la disputa”.

Finalmente, reiteró la petición a las autoridades de la Fiscalía, le brinden la atención necesaria, ya que siente no harán nada al respecto y teme sufrir otra agresión o algo mucho más grave.