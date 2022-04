Continúan aplicando la ley seca en Altamirano

Altamirano.- Ejidatarios de Altamirano continúan aplicando la ley seca en la cabecera municipal de este municipio por lo que está estrictamente prohibido vender bebidas alcohólicas y el que sea sorprendido será detenido advirtieron policías de la localidad.

Resulta qué hace un par de días una persona del sexo masculino se encontraba en estado de ebriedad frente al parque central de Altamirano, los policías municipales al ver esta persona se acercaron dónde le informaron que en Altamirano está prohibido transitar en estado de ebriedad puesto que luego procedieron a detenerlo.

"Hace un par de días los policías me detuvieron pero no estaba yo haciendo nada malo, solo caminaba medio ebrio eso fue el delito que cometí, me detuvieron y me encerraron una noche en la cárcel luego me liberaron los policías y me dijeron que no está permitido caminar borracho en las calles" dijo uno de los habitantes de Altamirano.

Y es que en Altamirano desde hace más de 6 años existe la ley seca dónde los ejidatarios y autoridades locales acordaron prohibir la venta de bebidas embriagantes porque hace aproximadamente 6 años estaba incrementando los robos en las calles y casas de habitación y desde que dejaron de vender las bebidas embriagantes a bajado la delincuencia.

Por lo que los uniformados dijeron que toda persona que camine por las calles de Altamirano en estado de ebriedad serán detenidos y encarcelados porque hay un acuerdo entre ejidatarios y autoridades que está totalmente prohibido transitar en estado de ebriedad en la cabecera municipal de Altamirano.