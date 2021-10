Continúan las protestas de ex empleados del ayuntamiento

Cintalapa.- Trabajadores de la administración municipal anterior denunciaron despido injustificado en contra del nuevo ayuntamiento, esto debido a que consideraron debían continuar con sus puestos.

Información obtenida por este medio con abogados que han llevado casos de denuncias por despido de los ayuntamientos, dijeron que la problemática radica en que nunca se les hace firmar un contrato por tres años a los empleados, sino que únicamente los inscriben en nómina para comenzar a laborar, y allí es donde se va creando la antigüedad, como en cualquier empresa.

Sabiendo algunos de estos conceptos legales, es que los ex trabajadores que fueron retirados de sus cargos piden ser reubicados, por lo que acudieron al palacio municipal con la intención de negociar sus espacios laborales en la actual administración antes de llevar el caso hacia las instituciones legales.





Es preciso resaltar que las pasadas administraciones han dejado problema de laudos que han tenido en aprietos en recurso público de los ayuntamientos, pues incluso han perdido juicios por los cuales han tenido que pagar sumas altamente jugosas.

Ex empleados del ayuntamiento de Cintalapa exigen ser reubicados en sus puestos / Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas

Se desconoce con precisión el número de ex empleados que están en busca de mantenerse en el actual gobierno municipal, sin embargo se sabe de algunos ya han comenzado a recurrir a sus abogados a fin de iniciar un juicio en contra del ayuntamiento con la intención de que puedan ser reinstalados o bien que se les pague por el despido injustificado.

Por su parte, personal del actual ayuntamiento ha comentado para este medio que cada tres años que se cambia de administración, hay quienes quieren continuar a pesar de no haber sido parte del proyecto, y eso complica la situación, dijeron.