Continúan los problemas en el ayuntamiento Coiteco

Ocozocuautla.- Por instrucciones del alcalde Javier Maza varios regidores del ayuntamiento Coiteco tienen prohibido pararse en la presidencia e ingresar a sus oficinas, no son convocados a las reuniones de cabildo y la cuenta pública aún no se ha entregado de manera mensual como debe ser.

En el pasillo del mismo ayuntamiento el quinto regidor Mario Iván Hernández Álvarez habló con los medios de comunicación y les dijo que hace unos días el secretario técnico del municipio (Agustín Maza), les hizo saber que ya no podían ingresar al palacio y por eso montaron una mesa de atención a la población al aire libre ya que de otra forma no podían hacerlo.

Regidores vs alcalde y el que paga los platos rotos es el pueblo

A parte de ese problema el ayuntamiento adolece de varios más como lo es la cuenta pública ya que de febrero a la fecha no se han entregado debido a que el señor tesorero de nombre Josué Martín Hernández Chambé, no les ha informado a los regidores manifestantes y por oficio el porqué del retraso tampoco han informado el estado financiero que guarda el municipio.

“Este día nos dijeron que a nosotros no nos tenían porque informar sobre los activos y pasivos del municipio y lo que se busca es manejar lo más transparente posible este tema pero al parecer, al alcalde no le interesa mucho este asunto” dijo Hernández Álvarez.

Continuó diciendo el regidor que ellos piden que las reuniones de cabildo que se efectúan en día martes sean abiertas para que la población vea lo que se hace y lo que se acuerda en estas reuniones, pero hasta este momento eso no ha sucedido.

No saben porque el actuar del alcalde, no saben qué fue lo que le molestó para que actuara de esa forma en contra de ellos

Por su parte la síndico municipal Nancy Paola Mandujano Chandomí dijo que se une a la manifestación de los regidores expulsados de este ayuntamiento porque no se vale lo que les hizo el alcalde Javier Maza y ella como síndico ha pedido cuentas claras de ayuntamiento, que se han pedido desde octubre del 2021, sin tener respuesta alguna.

En este tema Juventina Maza Ovando (4ª regidora) subrayó que desde el viernes 8 de abril no pueden ingresar a la presidencia, debido a que el presidente no quiere trabajar en sinergia con ellos, ha tomado represalias contra ellos.

A siete meses de haber iniciado esta administración no hay obras que realmente impacten a la sociedad no hay acciones de Copladem, no hay agua potable ni seguridad pública y fueron estos los dos temas de los que más habló en su campaña el doctor pero ahora que ganó hizo caso omiso a sus promesas y no ha hecho nada al respecto.

La síndico dijo que ha metido oficios a varias áreas, para saber cómo le van hacer con los ejidos que ya esperan el Copladem, de acuerdo a cuando se pondrán en marcha las obras públicas, pero no hay respuestas de nada a sus peticiones.

La profesora Maza Ovando aseguró que no saben porque el actuar del alcalde, no saben qué fue lo que le molestó para que actuara de esa forma en contra de ellos, ya que no ha habido diálogo alguno.