Contribuyentes piden al SAT agilizar atención al público en Tapachula

Productores de la región Soconusco denunciaron la lentitud e ineficiencia que ha presentado el Servicio de Administración Tributaria (SAT), desde el inicio de este año, cuyo tortuguismo ha impedido a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales y acceder a algunos programas.





Local Decreto de estímulos fiscales sin reflejarse en los bolsillos de la población





El presidente de la Sociedad Cooperativa “Flor de Pascua” de la Finca Chula Vista de este municipio, Alejo Pérez Mejía, dio a conocer que desde hace más de 4 meses han intentado obtener su firma electrónica ante esta dependencia federal, pero no lo han logrado.

Dijo que junto con otros productores de la tercera edad, han acudido de manera personal al SAT y también han hecho el trámite, incluo con asesoría externa en el portal de la autoridad hacendaria, sin embargo, ha transcurrido el tiempo y no les pueden resolver la problemática.

“El sistema está muy lento, no hay citas, dicen que entremos los jueves o viernes, que son los días que se supone liberan citas, pero no hay nada, en mi caso, debido a la lentitud no he podido resolver un crédito que tengo con una financiera".

Desde que inició la pandemia del Covid-19, y como medida preventiva para evitar contagios, el Servicio de Administración Tributaria determinó que todos los servicios que ofrecen, la atención fuera exclusivamente con previa cita en la página oficial, sin embargo, cada vez que los contribuyentes tratan de agendar una cita, no hay fechas disponibles.





Para tu #DeclaraciónRIF utiliza Mis cuentas a través de internet. No necesitas acudir a una oficina del SAT.



👉 https://t.co/U9HoOblfif pic.twitter.com/6m6v0MrIW3 — SATMX (@SATMX) March 10, 2021





Ante esta situación que prevalece, pidió de manera urgente a las autoridades del SAT que los atiendan de manera personal, ya que el semáforo epidemiológico del Covid-19 está en verde o bien resuelvan la problemática del sistema lo más pronto posible, para que puedan pagar y sacar los documentos que necesitan del banco.

Finalmente comentó que así como ellos, hay muchos productores y contribuyentes con la misma o similar problemática en el Servicio de Administración Tributaria, por lo que es necesario que la autoridad tributaria eficiente su atención al público.