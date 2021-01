Cortadores de caña trabajan sin temor a Covid-19

Huixtla.- Dentro de los más de mil cortadores de caña de azúcar, que se encuentran dentro de las parcelas en los siete municipios en la costa de Chiapas, no utilizan el cubre brocas para evitar el contagio de coronavirus.

Dentro de los más de 15 grupos de cañeros, que se establecen años con año, en esta región de la costa de Chiapas, hoy con la pandemia del coronavirus, grupos de cortadores de caña provenientes del vecino país de Guatemala, de Centroamérica, alguno con sus esposas e hijos, se niegan a utilizar el cubre boca menos a utilizar el gel antibacterial.

Dentro de los albergues, de jornaleros provenientes de la vecina nación, trabajan libremente por espacio de 12 horas, dentro de las parcelas sin las medidas sanitarias que emite la Secretaría de Salud.

Local Denuncian falta de responsabilidad por cortadores de caña

Para ellos, el cubre boca es un obstáculo, esto les causa cansancio, por lo que los cortadores de caña no utilizan el cubre boca, y el mismo problema sucede en los albergues de la zona rural de la parte baja de este y los municipios aledaños.

Cortadores y familias, hoy denuncian que trabajan ajo un grave y riesgo de contraer covid.19, que incluso muchos has personas no entienden y no creen en esta pandemia del coronavirus, y por ello en el caso de las esposas argumentan que cuando utilizan el cubre boca, sienten que se ahogan.

En las galeras, donde se encuentran refugiados, duermen todos adjuntos, no hay sana distancia, además aseguran que no tienen apoyos de las autoridades de protección civil, y menos brigadas de médicos que los estén revisando y con ello todas las familias más de mil jornaleros están expuestos a contraer contagios de Covid-.19.