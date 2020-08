Covid-19 acaba con escuelas de computación, se quedaron sin alumnos

La pandemia del Covid-19 ha golpeado drásticamente a las escuelas particulares que ofrecen cursos de computación en la ciudad y municipios aledaños, ya que ante el temor de contagios, las inscripciones han caído hasta en un 100 por ciento, lo que mantiene al límite de la quiebra a estos establecimientos.

De acuerdo con la información obtenida, las escuelas de computación y carreras técnicas en la región han tenido problemas para mantener sus puertas abiertas pues no han podido lograr una recuperación económica pues no cuentan con la infraestructura para dar a sus alumnos clases en línea, por lo que requieren la afluencia de alumnos en sus instalaciones y eso no ha podido ser, al inicio, por la prohibición de las autoridades y ahora debido al miedo que tienen sus educandos a un contagio.





Un empleado de una escuela de computación ubicada sobre el sendero peatonal, quien pidió guardar el anonimato, afirmó que la situación que viven es preocupante, ya que tanto niños, como jóvenes y adultos han dejado de inscribirse en los cursos que ofrecen, esto por miedo al Coronavirus.

El joven agregó que tan solo en Tapachula hay dos escuelas qué decidieron cerrar de manera temporal, ya que no hay ingresos económicos al no haber nuevas inscripciones, además los alumnos que ya estaban inscritos han decidido no acudir a sus clases, al considerar que los riesgos son altos pese a estar en semáforo naranja.

"La situación que impera en las escuelas de computación es lamentable, debido a las medidas preventivas que se implementaron desde hace 4 meses no se tienen ingresos, y a pesar de que las autoridades han dado autorización para reiniciar las actividades, los alumnos tienen miedo de acudir a sus cursos", abundó

El entrevistado puntualizó que tan solo en la escuela que labora, el personal todos los días promociona los cursos de computación con que cuentan y reparten folletos, sin embargo, no hay interés de la población por inscribirse, ya que además del miedo de contagiarse, la crisis económica que ha dejado la pandemia en las familias recrudece la problemática que viven las escuelas.





Las escuelas que han decidido bajar sus cortinas lo hicieron al no contar con capital para seguir cubriendo los gastos, principalmente de maestros, personal administrativo, así como los pagos de servicios básicos, entre ellos, renta de locales, servicio de internet, agua, luz, impuestos, entre otros.

Finalmente mencionó que en el caso de los cursos de computación no se puede implementar la modalidad virtual, ya que la mayoría de los módulos son prácticos, además de que se requiere que el alumno tenga la asesoría del maestro, factor que ha incidido en la nula afluencia de estudiantes durante los meses de la pandemia.