Cruz Roja de Cintalapa quedó acéfala, usuarios están indefensos

CINTALAPA. Hace más de un mes que hubo “cambios” al interior de la benemérita cruz roja delegación Cintalapa, Arturo García dejó la coordinación de socorro y un miembro del personal nuevo tomó el cargo, sin que hasta el momento se vean las acciones que realizará al frente del lugar.

“A mí me pidieron la delegación porque según llegaría gente nueva a refrescarla, yo con mucho gusto me hice a un lado para darle la oportunidad a otras personas que continurían con el trabajo que ya se venía haciendo”, dijo García Osorio.

Cabe mencionar que corporaciones policiacas dicen que al menos en la última semana la institución no ha prestado ningún tipo de servicio, vía telefónica se reporta al 911 la persona que según funge como encargado para informar que siguen inactivos pero no se sabe el porqué.





De manera extraoficial se dice que no cuentan con radios de comunicación, que al parecer casi todos los voluntarios que llegaban a prestar sus servicios se retiraron, y no se sabe qué es exactamente lo que sucede al interior de esta benemérita institución de socorro que había sido de mucha ayuda para los cintalapanecos.

Otro dato que se maneja es que la persona que quiera llegar como voluntario, tendrá que firmar una serie de documentos y especificar en qué días y horarios cumplirá con su servicio, y esa nueva modalidad al parecer no le gustó a nadie y por eso decidieron alejarse pues no siempre tienen un tiempo específico disponible.

Lo preocupante de todo esto es que ya se acercan las vacaciones de semana santa, y en esta temporada es cuando más se ocupan este tipo de unidades para estar atentos a cualquier emergencia que se presente, y no se sabe si esta dependencia de socorro estará activa o ya no.

La población consideró que sería importante que la delegación estatal emitiera un comunicado para informar a la sociedad la situación real de la delegación Cintalapa, porque se puede ver en el interior la ambulancia estacionada pero no se sabe si sirve, o el seguro no ha sido pagado y por eso no puede movilizarse o si es por falta de personal que no pueden prestar el servicio que hasta hace poco más de un mes se venía realizando varias veces al día.