Cuestionan candidaturas en el Distrito III de Bochil

En el distrito electoral federal número III con cabecera en Bochil, con un listado nominal de 274 mil 947, reservado a los pueblos indígenas, cuestionan las candidaturas postuladas para las elecciones del 6 de junio, señalan que la aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Patricia Mass Lazos, no es originaria de ningún municipio del distrito, radica en San Cristóbal de Las Casas, que no cumple con la autoasdcripción calificada, ni con el vínculo comunitario, mientras que su suplente, Amanda Farfán Ruiz, es originaria de Tuxtla Gutiérrez.

Mientras que por la Coalición Va por México, los candidatos a diputados federales son el ex presidente municipal de Ixtapa, ex diputado federal y ex diputado local por ese distrito, ex colaborador de los ex gobernadores Juan José Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello, Roberto Aquiles Aguilar Hernández y lleva como suplente a su hija, Iris Adriana Aguilar Pavón, que no cumplen con la autoasdcripción calificada, ni el vínculo comunitario, aunque el aspirante propietario fue Secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas de Chiapas.

Municipios Confirman lista de fórmula de candidatura a diputación indígena

Roberto Aquiles Aguilar Hernández es el papá del actual presidente municipal de Ixtapa, Roberto Jordán Aguilar Pavón, mientras que Irías Adriana Aguilar Pavón, ex diputada local por el partido político estatal, Chiapas Unido, fuerza política creada por el ex gobernador Juan José Sabines Guerrero.

El Distrito Electoral Federal III lo confirman los municipios de Bochil, Amatán, Chalchihuitán, El Bosque, Chenalhó, Huitiupán, Ixhuatlán, Ixtapa, Jitotol, Larráinzar, Mitontic, Pantelhó, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Simojovel, Soyaló, Aldama, San Andrés Duraznal y Santiago el Pinar.

Una de las dirigentes sociales en la zona, María del Carmen Rodas, sostiene que se estaría cometiendo una violación a la identidad de los pueblos originarios, "estás candidaturas más bien la han asumido como un negocio más que por representar con dignidad a los pueblos y comunidades, dónde además se debe conocer sus lenguas maternas y sus variantes dialectales", lo que no se cumple con estas candidaturas.

Sostiene que existe el riesgo de que se cometa otro atropello en contra de los pueblos indígenas de ese distrito electoral federal, luego de que en el 2018 se impuso a los pueblos originarios a Humberto Pedrero Moreno, por el Partido Verde Ecologista de México, aunque luego de asumir el cargo de diputado federal se cambió al grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, consumándose el peor agravio a los derechos de los pueblos originarios.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

María del Carmen Rodas lamenta que las candidaturas de los otros partidos políticos no aparezcan, no se les conoce, no se les ha visto, no han dado la cara al pueblo y sin duda que la sociedad por ahora no sabe por quién ejercerá su derecho al voto en los comicios del 6 de junio, pide al electorado saber elegir para "vencer al cacicazgo".

Los otros candidatos a diputados federales son Beatriz Adriana Pérez Encino y María Lucía de la Cruz Jiménez, por Movimiento Ciudadano; Fabiola Isabel Sánchez Gómez y Ana Olivia Martínez Álvarez, por Encuentro Solidario; Marbella del Carmen Vázquez Gómez y Susana del Carmen Vázquez Pérez, de Redes Sociales Progresistas; Moiry Judith Domínguez Espinosa y Jennifer Alejandra Reséndez Hernández, por Fuerza por México.