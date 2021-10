"Cutucú" clama ayuda ante el riesgo de perder su empleo, sufre epilepsia

José Manuel Mazariegos, “cutucú”, como le conocen en el ejido Santo Domingo del Municipio de Unión Juárez, pide al presidente Andrés Manuel López Obrador voltear a ver a los enfermos o personas que sufren alguna discapacidad, especialmente porque no es justo les arrebaten la única manera de subsistir y llevar alimentos al hogar.

El trabajo de José Manuel le ayuda para adquirir sus medicamentos / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

José Manuel a sus 44 años de edad, contó que hace aproximadamente 5 administraciones municipales que han pasado en Unión Juárez, él ha tenido la oportunidad de trabajar como jardinero del parque central del ejido Santo Domingo, lugar donde se encuentra también el centro ecoturístico casa grande, lugar que atrae visitas locales, nacionales e internacionales.





Lee también: Atención a niños migrantes, un desafío para los municipios fronterizos





Relata, que en los gobiernos municipales anteriores han intentado quitarle la única fuente de ingreso con la que ayuda al sustento de su hogar, comida para su papá y mamá, aún y con un sueldo raquítico, pero con muchas ganas de trabajar y no pedir limosna en la calle.

Aún con su enfermedad "Cutucú" sigue trabajando para ayudar a su madre / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

“Ahora solo busco trabajar para llevar el sustento a casa para mi madre porque ya se murió mi papá hace meses y de verdad, aunque ha sido muy poco dinero que me pagan, pero yo solo estoy pidiendo me reconozcan en esta labor de limpieza, no estoy pidiendo cosa de otro mundo”, expresó.

Aseguró que además necesita este empleo para poder obtener recursos para adquirir sus medicamentos que forman parte del tratamiento médico que lleva de por vida debido a la enfermedad que presenta.

Es por ello que hizo un llamado al alcalde Isaías Verdugo para que se ponga la mano en el corazón, que sea sensible y no le quite este trabajo, que durante muchos años atrás lo ha conservado sin que se le condicione por temas políticos.