Cybertruck en Chiapas: el vehículo futurista que ya recorre las calles de Tapachula y Comitán

La Cybertruck, el icónico vehículo de Tesla diseñado por Elon Musk, ha llegado a las calles de Chiapas, causando revuelo entre curiosos y entusiastas de los autos eléctricos. En Comitán y Tapachula, ya es posible avistar un par de estas camionetas, cuyo diseño futurista no pasa desapercibido. Además, un joven tzotzil de Chenalhó ha acaparado la atención en redes sociales tras presumir su nueva adquisición desde California, anunciando emocionado que no espera regreso a su tierra natal con esta máquina que, para muchos, parece sacada de una película de ciencia ficción.

El joven originario de Chenalhó, Chiapas presume en sus redes la nueva cybertruck que compró en Los Ángeles, California / Foto: Morcio / TikTok

Desde su presentación en noviembre de 2019, la Cybertruck ha dividido opiniones debido a su diseño radical, marcado por líneas rectas, ángulos agresivos y un acabado que Musk calificó como “el futuro viéndose como el futuro”. Con dimensiones imponentes de 5.6 metros de largo, 2.41 metros de ancho y 1.8 metros de alto, esta pickup eléctrica promete combinar resistencia y tecnología de punta.

De acuerdo a la página oficial de Tesla, en México, el precio de la Cybertruck alcanza los 2,199,900 pesos, una cifra que no ha detenido a algunos chiapanecos para hacerse con este vehículo que, además de revolucionar la movilidad eléctrica, ha generado debate por sus fallas y accidentes.

Una tendencia que genera dudas

La Cybertruck no solo destaca por su llamativo diseño y potencia, sino también por la polémica que la rodea. Desde el inicio de su producción en noviembre de 2023, la pickup ha estado en el centro de atención por varios incidentes que han puesto en duda su seguridad.

En Chiapas, aunque los avistamientos del vehículo han sido motivo de admiración, en otras partes de México y Estados Unidos los accidentes no se han hecho esperar. El primero se reportó el 1 de noviembre en Ciudad de México, donde un cantante de corridos tumbados chocó contra el portón de una residencia. Días después, en Guadalajara, un aparatoso accidente dejó una joven gravemente herida y tres pasajeros atrapados, aunque afortunadamente todos sobrevivieron.

Más recientemente, un incidente en Piedmont, California, terminó con un saldo trágico de tres muertos y un herido, tras el incendio del vehículo posterior al choque. La respuesta de Elon Musk a las críticas fue tan polémica como su camioneta: “El Cybertruck es más resistente que una bolsa de clavos”, escribió en X.

Cybertruck is tougher than a bag of nails https://t.co/vEHBjSpgE7 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2024

Fallas recurrentes preocupan a usuarios

A pesar de la promesa de innovación y resistencia, la Cybertruck ha enfrentado problemas significativos. En abril de 2024, Tesla retiró casi 4,000 unidades por fallas en el pedal del acelerador que causaban aceleraciones involuntarias. En junio del mismo año, problemas en el limpiaparabrisas generaron retrasos en las entregas. Estas deficiencias han llevado a algunos usuarios a cuestionar la fiabilidad de este vehículo que, aunque revolucionario, parece aún estar afinando detalles críticos.