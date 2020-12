De a 50 mil, el "permiso" para un mototaxi, denuncian transportistas

Transportistas de la costa denunciaron a pseudolideres por presunta venta de permisos de mototaxis en municipios en donde no existe presencia de esta modalidad hasta en 50 mil pesos, por lo que alertaron a la población a no dejarse sorprender por estos vivales que se aprovechan de la buena de las personas.

El presidente de la Coalición de Transporte de la Costa, Noé Pinto, afirmó que luego de que la nueva Ley de Movilidad y Transporte contempla el ordenamiento de los mototaxis, presuntamente los líderes, María de Jesús Olvera de la CTM, Julio Cesar Moreno de la CROC buscan a través de prácticas fraudulentas ofertar supuestos permisos de estas unidades.





Dijo que estos pseudolideres realizan la presunta venta de permisos de mototaxis en las cabeceras municipales en donde no existe presencia de esta modalidad, principalmente en Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Villa Comaltitlán, Mazatán, Cacahoatán, Suchiate y Tapachula, y piden entre 20 mil y 50 mil pesos.

Señaló que la Nueva Ley de Movilidad y Transporte establece que en aquellos municipios en donde existe presencia de mototaxis se iniciará un programa de ordenamiento, pero es clara, al estipular que en aquellos en donde no circulan estás unidades no se darán permisos.

Detalló que el artículo 8o transitorio de la Nueva Ley de Movilidad y Transporte señala que en las cabeceras municipales en donde no hay presencia de mototaxis no se otorgarán permisos, por ello, se alerta por estas prácticas fraudulentas.

El entrevistado indicó que hay personas de buena fe que buscan participar en el sector transporte y han caído en el engaño de estos vivales y han aportado fuertes cantidades de dinero, que solo ha servido para acrecentar la fortuna de estos líderes.

"Celebramos que la nueva ley establece que no habrán permisos en los municipios en donde no hay presencia de estas unidades, por ello, pedimos a la población que no se deje sorprender por estos dos líderes que han llegado a sorprender a las personas con el ofrecimiento y que denuncien estas prácticas ilícitas", sostuvo.