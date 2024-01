Defensores de derechos humanos son amenazados y perseguidos en Pantelhó

Defensores de Derechos Humanos dieron a conocer que están siendo amenazados, hostigados y perseguidos por grupos civiles armados que operan en el municipio de Pantelhó, quienes los acusan de desestabilizar a la población, indicaron vía telefónica desde la cabecera municipal de San Pedro Chenalhó.

De acuerdo con uno de los sindicados de quien por seguridad se omite la identidad, los acusan de desestabilizar el orden y la paz en Pantelhó, porque a los grupos civiles armados no les parece la labor que realizan con los desplazados de Santa Martha, quienes desde septiembre de 2022 están refugiados en una bodega de la comunidad zapatista Polhó, perteneciente al municipio de Chenalhó, localizada en la región Altos de Chiapas, tras la quema de sus viviendas y vehículos.

"A mí como defensor de Derechos Humanos de los desplazados del sector Santa Martha he recibido amenazas de muerte, persecuciones y hostigamiento de grupos civiles armados que yo no los conozco, porque a ellos no les gusta el trabajo que nosotros realizamos en defensa de los indígenas. Yo no estoy desestabilizando el orden en Pantelhó, y estas acusaciones las desmiento categóricamente, porque estas acusaciones son falsas y lo único que hacemos como defensor es defender la vida y las violaciones que sufren los indígenas”, dijo en entrevista telefónica.





Dijo que este jueves una comisión se trasladará a la Ciudad de México para denunciar las amenazas de muerte y persecuciones recibidas en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la sede de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Finalmente, dijo que el grupo civil autodenominado como “Los Herrera” están planificando atacar las comunidades Polhó, San José III y al grupo “Los Ciriles-Los Ortiz”, luego que la madrugada de este miércoles realizaron disparos de armas de fuego de alto calibre en el barrio El Reparo y en la zona del panteón municipal.

“Hoy a las 4:30 am hubo balazos en dos puntos, los balazos duraron como 15 minutos en la cabecera de Pantelhó y el barrio El Reparo y cerca del panteón, quieren vengarse por los dos jóvenes que resultaron lesionados de gravedad y luego perdieron la vida”, dijo