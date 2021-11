Defensores ambientales de SCLC acusan de agresión a Ricardo Díaz Ochoa

San Cristóbal de Las Casas.- El hermano del actual presidente Mariano Díaz Ochoa, Ricardo, agredió a defensores ambientales en San Cristóbal, cuando cerraban el portón que protege el acceso de los humedales que custodian el Área natural protegida humedales de montaña María Eugenia.

En mensajes difundidos por Nicolás Gómez Velasco, León Ávila Romero, indicaron que este viernes 26 de noviembre del 2021, miembros del Consejo General de la zona sur fueron agredidos cuando denunciaban que entró un volteo a descargar materiales de construcción al sitio clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al ambiente , ubicado cerca del fraccionamiento FSTSE 2001.





El chofer del volteo, fue entregado a los elementos de la policía ya que fue encontrado en Flagrancia por un delito ambiental, y los policías le argumentaron que sería trasladado Tuxtla Gutiérrez por ser un delito federal / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Explican que en todo momento intentaron dialogar con el dueño del predio Ricardo Díaz Ochoa, el cual de manera prepotente amenazó con traer gente indígena a invadir su predio y con eso destruir el humedal, lo que deja entre ver que Mariano Díaz Ochoa rompió el pacto de civilidad que mantenían “de no agresión”.

“Se tomaron fotos y videos del suceso de destrucción ambiental y se procedió a impedir la salida del volteo en ese momento Ricardo Díaz Ochoa se subió a una camioneta pick Up marca Nissan placas CZ- 2724-B del estado de Chiapas y de manera prepotente echó la camioneta sobre los vecinos , gracias a que formamos parte de un movimiento pacífico no caímos en la agresión de Díaz Ochoa y se procedió a no dejar salir al volteo”, citan en un mensaje.





Y es que entre los pactos con el alcalde Mariano Díaz, es el no introducir material y tras argumentarle al hermano del alcalde que ese espacio está clausurado, señaló ya haber pagado su multa.

