Demanda de pruebas Covid-19 incrementa tras vacaciones decembrinas

Luego de las vacaciones decembrinas, la demanda de pruebas para la detección de Covid-19 en laboratorios de Tapachula ha aumentado de manera considerable en los primeros días del 2022.

De acuerdo a laboratorios registrados a nivel nacional ante la Cofepris y avalado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), el número de pruebas PCR o rápidas, que se procesan oscilan entre 10 y 12 por día.

Luis Miguel Canseco, responsable del laboratorio de diagnóstico y biomedicina molecular / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

El responsable del laboratorio de diagnóstico y biomedicina molecular de la facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, Luis Miguel Canseco Ávila, afirmó que la demanda de pruebas se ha incrementado porque muchas personas viajan de regreso a sus destinos o lo requieren para algún trámite o en algunos casos las personas se sienten mal y buscan confirmar o desechar el posible contagio.

Dijo que de 10 a 12 pruebas que se procesan al día, el 40 por ciento da positivo a Coronavirus lo que equivale a 4 y 5 personas, lo que demuestra hay un repunte de casos locales de Covid-19.





Lee también: Omicron ya está en Chiapas, se registra primer caso oficial





Señaló que el aumento se debe a las fiestas de fin de año, las reuniones, convivencias familiares, los reencuentros y demás eventos sociales en el que hubo concentración de personas.

Detalló que durante el mes de noviembre y primeros días de diciembre la solicitud de pruebas Covid-19, había descendido, así también el número de casos positivos, donde de 10 pruebas que se hacían solo uno daba positivo.

Respecto a la variante Omicrón, el entrevistado indicó que cuentan con la capacidad para detectar la variante a través de un estudio más complejo o secuenciación, sin embargo, no se realiza porque los pacientes no requieren este tipo de pruebas.

La nueva cepa, indicó el entrevistado se confunde con la gripe, que son los primeros síntomas y ésta a diferencia de los primeros casos cuando había pérdida del olfato y el gusto en esta ocasión no se resienten, pero las pruebas demuestran que en algunos casos se trata de la presencia del virus, aunque reconoció que una u otra cepa tienen la misma conducta terapéutica en su tratamiento.

Puntualizó que la prueba rápida de RT-PCR que se realiza en el laboratorio se hace en los tiempos recomendados por especialistas y con ello tener resultados óptimos, para evitar falsos negativos y con ellos afectaciones a terceros por parte de la persona que se hace la prueba.

Finalmente recomendó mantener las acciones de prevención en materia de salud, uso de gel antibacterial, cubrebocas y medidas de sana distancia, porque como en otras partes del mundo, en México el Covid-19 no ha acabado, ya que hay nuevas cepas y naturalmente un repunte que se espera que no sea tan grave y que la nueva ola de contagios no cause los daños que dejaron los primeros brotes.