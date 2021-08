Demandará Mariano Díaz a magistrados del TEECH por anular elecciones

San Cristóbal de Las Casas.- Mariano Alberto Díaz Ochoa, ex Candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia de San Cristóbal, aseguró que ya trabaja con un equipo de abogados para demandar a los magistrados que emitieron un fallo anulando las elecciones del pasado 6 de julio, ya que “hicieron argumentos con las patas”.

En conferencia de prensa se dijo extrañado de los resultados del Tribunal en Chiapas, y no sabe en qué se fundamentaron o basaron, “hicieron argumentos con las patas porque no cabe de otra manera, se contaron 227 casillas, 254 aproximadamente, y quiero decirles que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, estoy y estamos analizando con el equipo de abogados demandar a los magistrados por los excesos que cometieron, estamos en nuestro derecho, los demandaremos ante las instancias correspondientes, no se puede violentar la voluntad de San Cristóbal, no podemos permitir que roben una elección”.

Apuntó que solamente los magistrado que votaron el día de ayer vieron “el cochinero y el fraude”, al tiempo de llamar a estar al pendientes “porque esto no se acaba, hasta que se acaba, nos vamos a Xalapa, tenemos confianza, vamos a demostrarle al tribunal en Chiapas que se equivocaron, que están mal, que hicieron las cosas mal, sobre todo que quieran robarle la voluntad al pueblo de San Cristóbal de Las Casas”.





Aseguró que hace falta el resolutivo de la Sala Regional de Xalapa, así como el Tribunal Federal en México “y llegaremos a las últimas consecuencias y con mucho gusto le estamos dando seguimiento a lo que el Tribunal Estatal Electoral determinó ayer, ya estamos trabajando un equipo de abogados, ahora somos nosotros los que nos estamos defendiendo”.

Dejó en claro a los sancristobalense que votaron por él que no permitirá que les quiten en la mesa lo que en las urnas no pudieron, “ustedes como medios saben que no hubo ninguna violación, ni siquiera hubo acarreo de gente, dicen votos comprados, la voluntad de San Cristóbal no se vende ni se compra, fue una elección ejemplar, limpia, todas las actas que se firmaron durante los conteos, hubieron dos conteos, en cada colonia, barrio, en cada comunidad donde se instalaron casillas, los ciudadanos contaron y firmaron los representantes, el Instituto cuando llegan las actas se resguardan en una bodega, ordena el instituto que se vuelvan a contar y se contaron”.

Señaló que el peligro en las pasadas elecciones era Juan Salvador Camacho, quien con favores políticos de MORENA “ha estado tres meses en México pidiendo apoyos y favores, y creen que con favores políticos van a ganar y robar la voluntad de San Cristóbal y es lo que no vamos a permitir”.