Denuncia discapacitado deuda por curso de lenguaje de señas

San Cristóbal de Las Casas.- Ángel Román Coello denunció que el Partido Redes Sociales Progresistas le adeuda más de tres mil, por un curso que impartió sobre lenguaje de señas, proyecto de dicho instituto político, supuestamente para promover la inclusión.

En entrevista, el vicepresidente de Ciudad Incluyente Sí Podemos A.C, contó que él se dedica a impartir ese tipo de talleres para que más gente sepa comunicarse con las personas con problemas auditivos, "con disciplina una persona puede aprender el lenguaje de señas en un año, entonces los talleres que imparto son básicos, las circunstancias me ha llevado a esto, yo soy activista, promuevo la inclusión, soy una persona con discapacidad y debo ser incluyente".





Ángel Román Coello, vicepresidente de Ciudad Incluyente Sí Podemos. / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





"Los políticos nos han quedado a deber a todos, dicen que son incluyentes, yo tuve acercamiento con varios colores, yo di un taller promovido por Redes Sociales Progresistas, antes de campaña, tuve 5 alumnos y tienen buen nivel base, amigos sordos los han aprobado, pero no me pagaron como se debe, este es un servicio que no se está dando en San Cristóbal, yo con ellos hice tratos, lo pensé mucho pero trabajar con los jóvenes me interesa".

Detalló que el trato que hizo con Redes Sociales Progresistas fue de cuatro pagos se mil 200 pesos y solo le hicieron uno, "me quedan debiendo 3 mil 600 pesos de cursos que bien pude haber dicho desde que ya no me hicieron el segundo pago, pero aquí se pone en balanza la inclusión".

Finalmente, señaló que todavía tiene la esperanza de que se le pague ese dinero, mismo que tiene pensado invertir en el motor de su silla de ruedas donde él se moviliza.