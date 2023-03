Denuncian a mujer por envenenamiento de perritos en Comitán

Comitán.- Las comunidades de La Ranchería Cash y la Ranchería San José Obrero, en Comitán, Chiapas, han sido afectadas por una mujer que ha estado envenenando a decenas de perros en los últimos días. Los habitantes de estas comunidades han denunciado que la mujer, identificada como Martha Pérez, ha estado envenenando a los animales debido a que en un terreno de su propiedad le habían matado a sus borregos, culpando a los perros de estas comunidades.

Además, varios habitantes han reportado que Martha Pérez ha estado tirando más de 15 perros muertos en un terreno ubicado en los linderos de San José Obrero y de la Ranchería Cash, lo que ha provocado un foco de infección que afecta a los habitantes, especialmente a los niños y adultos mayores, debido al olor insoportable en el calor.

Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

A pesar de las denuncias de los habitantes, la señora Pérez ha dicho que no teme a las autoridades y que antepone su organización y un grupo de evangélicos al que pertenece. Además, los pobladores señalan al agente municipal, José Misael López, de no haber intervenido en este lamentable caso y de haber recibido dinero para no hacer nada.

Los habitantes de estas comunidades han pedido la intervención de las autoridades correspondientes y de salud municipal para que apoyen en este caso, ya que decenas de perros y gatos están muriendo en plena calle. La situación ha generado indignación y preocupación en la comunidad, y se espera que se tomen las medidas necesarias para detener esta situación que afecta no solo a los animales, sino también a la salud pública.

