Denuncian lentitud en trámites de pensiones en el IMSS

Decenas de trabajadores que están en el proceso de jubilación sufren del burocratismo por parte del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tapachula, ya hay algunos casos que tienen más de 5 años en el trámite sin poder lograr su pensión que por ley les corresponde.

El asesor, Hilario Martínez Ortiz, afirmó que existe mucha lentitud en los trámites de pensiones para los trabajadores o familiares que buscan gozar de este beneficio debido a la poca información y a las trabas que interpone el personal del IMSS, lo que impide a los beneficiarios cubrir con los requisitos.

Dijo que tal es el caso de doña Hilda Juárez Mateo originario del municipio de Motozintla, quién desde hace 5 años ha luchado para lograr su pensión por viudez y la atención médica en el IMSS, pero debido al burocratismo no ha podido acceder a este derecho que por ley le corresponde, tras los años de trabajo de su esposo.

Señaló el esposo de doña Hilda falleció en octubre de 2016 y desde entonces a realizado los trámites correspondientes para acceder a la pensión por viudez, pero debido a un error en un dato en la alta del trabajador, el cual ha luchado por corregir, pero solo le ponen trabas y no le dan solución a su problemática.

Detalló que la señora de 73 años de edad tiene problemas para movilizarse, sin embargo, durante este tiempo ha tenido que viajar por más de 15 veces para arreglar su problema y así poder acceder a su pensión, pero desafortunadamente cada vez le exigen nuevos requisitos y así le han dado largas.





El entrevistado puntualizó que como el caso de doña Hilda existen muchos más, cuyos trabajadores o familiares han tenido que buscar asesoría externa para dar celeridad a sus trámites porque el personal del IMSS no brinda la información ni el apoyo adecuado a las personas, cuando muchas de ellas no saben leer ni escribir, sin embargo, esta situación ha molestado a los funcionarios.

Finalmente mencionó que el lograr una pensión no es un favor ni una dádiva que les dan a las personas, sino es un derecho que por ley les corresponde por los años de trabajo, por ello, no se valen que por culpa de personas insensibles que laboran en las oficinas del IMSS no puedas lograr este beneficio.