Denuncian otro caso de negligencia médica en hospital IMSS Bienestar de Bochil

Miguel Ángel López López, esposo de Matilde N de 36 años y quién falleciera en el hospital IMSS Bienestar de Bochil cuando estaba por dar a luz, exigió a las autoridades de esa institución y a la Fiscalía General de Justicia se investigue su muerte, puesto que ahora lo están señalando que él llevo a su cónyuge sin vida.

El padre de cinco hijos que ahora están huérfanos de madre, explica que su esposa estuvo internada en ese hospital para que atendieran su parto, sin embargo el día primero de noviembre le notificaron que su esposa había sufrido desprendimiento de placenta y que lamentablemente había fallecido ella y su bebé.

"Los médicos no hicieron nada por salvarla, ni a ella ni al bebé, yo salí un momento y cuando regrese solo me dijeron eso, nunca vimos que hicieran un intento por ingresarla al quirófano, por eso exijo que las autoridades investiguen a fondo ese hospital, pues no somos los únicos que hemos pasado por está situación, sabemos que hay dos casos más de negligencia ocurridos en las últimas semanas", afirmó.

Familiares de Miguel Ángel se llamaron que por ignorantes no habían acudido con las autoridades para que revisaran su caso "pero ahora lo están acusando de que él llevó a mi cuñada ya sin vida, y eso no es cierto, ella estaba bien de salud, llevo todo su control, sus ultrasonidos, pero ahora con esto de que quieren culpar a mi hermano es que decidimos venir a pedir ayuda, vamos ir a Derechos Humanos y a realizar la denuncia en la Fiscalía", afirmó la hermana de Miguel Ángel, quien pidió omitir su nombre.

También explicaron que fue por la llegada de personal médico a sus viviendas, que se dieron cuenta que el reporte de la muerte de Matilde en la delegación ubicada en Pichucalco, señalan que había ingresado sin vida al hospital del IMSS en Bochil.

Queremos justicia, que se investigue los responsables, ahora dicen que cuando la llevé ya estaba muerta

"Cuando me dijeron que mi esposa había fallecido, mi cabeza ya no estaba bien, mi mente estaba en otra cosa, fue que me dieron los documentos de defunción, pero estos estaban en blanco, y no podía retirar el cuerpo del hospital, un médico particular que vió me situación fue el que lleno ese documento y me dijo que debería ser el hospital quien hiciera ese trámite, por eso responsabilizo de todo esto a la doctora.

Maria Evelia Flores Escalante, quien fue la que atendió a mi esposa y no llenó el acta de defunción, afirma Miguel Ángel López. También señaló de responsable al director del hospital el doctor Guadalupe Hernández Vaquerizo.

Miguel Ángel López López y su familia son originarios de la comunidad Las Maravillas municipio de Jitotol y por la cercanía el control del embarazo de su esposa la llevaba en el hospital de Bochil.