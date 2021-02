Denuncian violación de derechos en Partido Movimiento Ciudadano

San Cristóbal de Las Casas.- Miriam Guadalupe Guillén Liévano quien fuera nombrada el 17 de diciembre de 2020 como Coordinadora Distrital de Mujeres en Movimiento del Distrito V en San Cristóbal de las Casas, por el partido Movimiento Ciudadano dijo que le fue cancelado este nombramiento al dárselo a otra persona de nombre Flor de María González Pérez, ex militante del Partido del Trabajo.

“Venia siendo para mi un trabajo importante para las mujeres en San Cristóbal, ya que como coordinadora teníamos reuniones constantemente con grupos de mujeres en distintos puntos de la ciudad, lamentablemente he sido violentada en mis derechos porque no he sido notificada por movimiento ciudadano, de cuando fue esta transición de mi nombramiento, cual fue la razón, no me lo han dicho, tengo prueba de ello, tengo conversaciones con la que es coordinadora estatal de mujeres en movimiento, en la cual me pongo a las ordenes para cualquier tipo de capacitación, reuniones, y ella me comenta que cuando sepa algo me notifica”, dijo.

En entrevista, señaló a Marco Antonio Mazariegos de ser quien se encuentra imponiendo únicamente a sus allegados en Movimiento Ciudadano, por lo que se siente traicionada, usada por el partido, por lo que prefiere únicamente hacer la denuncia pública, ya que no tiene ningún interés de continuar en las filas naranjas.

Contó que a finales de enero hubo un evento y se enteró de forma externa y días después ve una publicación donde Flor de María González había recibido un nombramiento, mientras que ella no había sido notificada, “no supe en qué momento me hicieron a un lado, por eso hago esta denuncia porque hay que poner un freno a la falta de respeto a las mujeres”.

“Estoy decepcionada, si estamos luchando por formar un gobierno más equitativo, debemos ser leales entre mujeres, pudiera darse que entre hombres y mujeres haya rivalidad, pero no entre mujeres, me siento usada, por el momento trabajo con mujeres, en este momento dejaría por la paz esta situación, quiero seguir apoyando a las mujeres, realmente eso me preocupa, por lo pronto me quedo así”, finalizó.

En un comunicado, el Movimiento Ciudadano, aclaró que, derivado de las declaraciones, el nombramiento reciente al que ella hace alusión corresponde a la Coordinación Distrital de Movimiento Ciudadano en San Cristóbal de las Casas, la cual es diferente a la Coordinación Distrital de Mujeres en Movimiento, en el mismo municipio, cargo asignada a ella, Miriam Guadalupe Guillén Liévano y que forma parte de la cartera de Mujeres del proyecto social.