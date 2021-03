Egresados exigen entrega de títulos universitarios

Alumnos de la Universidad del Soconusco exigen que les entreguen su títulos universitarioS, pues ya pagaron el derecho de titulación a la universidad y hacienda del Estado pero no reciben dicho documento.

Explicaron, que tiene cuatro años de estar exigiendo información a los directivos de dicha universidad y hasta el momento nadie les dice nada al respecto, por ende, decidieron protestar.

Comentaron, que la universidad le echa la culpa a la Secretaría de Educación y esta a la escuela, porque según no cumple con todos los documentos que se tienen que entregar”, expresó

Indicaron, que la protesta que realizaron es de manera pacifica y con la única intención que la universidad les entregue su titulo a un promedio de 30 alumnos.

Local Urge poner atención a la educación en Chiapas: Movimiento Antorchista

Externaron, que sin ese documento no pueden conseguir un trabajo, ya que todos les exigen el titulo para poder emplearlos y ya están cansados de estar esperando una respuesta de la universidad

Acusaron, que la escuela ahorita les dio una fecha para la toma de protesta y entrega de títulos, pero consideran que solo lo hacen por el movimiento que están realizando.

Detallaron, que harán un oficio dirigido al rector, Sergio Agustín, donde la escuela se comprometa a que les entregarán su titulo lo mas pronto posible para que puedan solicitar un trabajo.

Finalmente, dijeron que seguirán alzando la voz para que alguien les haga caso, pues ya están cansados de esa situación que no les deja ejercer su profesión





Jóvenes egresados sin título, aún sin poder trabajar

En Chiapas cientos de profesionistas a quienes se les ha retrasado el trámite de titulación, situación que no les permite poder trabajar ni continuar un postgrado, señalan a la Secretaría de Educación como la responsable, “a puro diálogo y nada de respuesta nos traen”, señalan.

Añadieron que en esta situación se encuentran miles de jóvenes profesionistas egresados de escuelas particulares, principalmente derivado de la negativa de la Secretaría de Educación para otorgarles su título profesional por lo que tampoco pueden tramitar su cédula profesional.

En denuncia colectiva los jóvenes egresados de universidades particulares de la entidad chiapaneca, señalaron que al iniciar sus trámites de titulación se han topado con pared, dejándolos en la incertidumbre al terminar sus estudios.

Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

Según el argumento es que funcionarios de la Secretaría de Educación dan a los universitarios que han concluido sus estudios profesionales, es que "el nuevo sistema electrónico de titulación aún no está listo, sin embargo, la dependencia podría utilizar el sistema anterior pero por alguna razón no lo hacen y por ese capricho no podemos desempeñarnos laboralmente”.

Los denunciantes detallaron que son ya varios meses e incluso hay algunos que desde el año pasado concluyeron sus estudios y es la fecha que por está situación que prevalece en la Secretaría de Educación no pueden titularse.

“Es una negativa que desde hace meses nos vienen dando y no se vale, no es justo que por culpa de funcionarios malos no podamos trabajar o continuar con un postgrado, ¿por qué no utilizar el sistema anterior para titulación mientras el nuevo está listo?, simplemente no quieren y a fuerza todo será por el nuevo sistema electrónico, ya llevamos en esta situación de incertidumbre mucho tiempo, no es justo”, denunciaron.

Ante esta situación, los jóvenes egresados pidieron el apoyo e intervención del gobierno del estado para que atienda su petición y ponga a trabajar a sus funcionarios que con estas actitudes únicamente empañan su buen trabajo y dejan además a miles de jóvenes sin oportunidad de trabajar.

Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas